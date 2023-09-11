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В "Союзмолоко" рассказали о влиянии роста ключевой ставки на проекты - РИА Новости, 11.09.2023
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07:57 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/biznes-1895468128.html
В "Союзмолоко" рассказали о влиянии роста ключевой ставки на проекты
В "Союзмолоко" рассказали о влиянии роста ключевой ставки на проекты - РИА Новости, 11.09.2023
В "Союзмолоко" рассказали о влиянии роста ключевой ставки на проекты
Повышение ключевой ставки и слабый рубль стоят на пути реализации проектов российского бизнеса, заявил гендиректор Национального союза производителей молока... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:57
2023-09-11T07:57
экономика
владивосток
союзмолоко
содружество
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Повышение ключевой ставки и слабый рубль стоят на пути реализации проектов российского бизнеса, заявил гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в рамках ВЭФ. Так, замдиректора ГК "Содружество" Павел Зарьков, выступая на сессии "Агро- и биотехнологии: Как накормить 8 миллиардов человек", заявил о негативном влиянии курса рубля на бизнес сейчас: "Немного расстраивает текущая ситуация с прогнозом по курсу рубля, всего за несколько месяцев все превращается в более сложную историю. Но будем повышать собственную эффективность, будем искать какие-то неожиданные приемы". Его поддержал Белов: "Рост ключевой ставки приводит к серьезным ограничениям на возможности реализации проектов". С другой стороны, добавил он, слабый рубль предполагает возможности для экспортеров, "но здесь всегда нужно искать какой-то баланс". При этом Белов отметил, что экспорт российских товаров сейчас - в любом случае непростая задача, и бизнесу предстоит большая работа в этом направлении: "Нас нигде не ждут не только с продуктами, даже продукты commodity (сырьевые биржевые товары - газ, нефть, лес золото и т.д. - ред.) везде ждет очень серьезная конкуренция. Те результаты, которые у нас есть по зерну, растительному маслу - две ключевые экспортные позиции - это результаты достаточно длительный работы". "Здесь нельзя сказать, что что-то проще, что-то сложнее... С другой стороны, действительно, мне кажется, что торговля продовольствием во многом очень серьезно находится на грани с политическим аспектом, это во многом еще и политика", - заключил гендиректор союза. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/myanma-1895463806.html
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экономика, владивосток, союзмолоко, содружество , дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Союзмолоко, Содружество , Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В "Союзмолоко" рассказали о влиянии роста ключевой ставки на проекты

"Союзмолоко": рост ключевой ставки и слабый рубль мешают реализации проектов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива молока
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива молока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Повышение ключевой ставки и слабый рубль стоят на пути реализации проектов российского бизнеса, заявил гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в рамках ВЭФ.
Так, замдиректора ГК "Содружество" Павел Зарьков, выступая на сессии "Агро- и биотехнологии: Как накормить 8 миллиардов человек", заявил о негативном влиянии курса рубля на бизнес сейчас: "Немного расстраивает текущая ситуация с прогнозом по курсу рубля, всего за несколько месяцев все превращается в более сложную историю. Но будем повышать собственную эффективность, будем искать какие-то неожиданные приемы".
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Его поддержал Белов: "Рост ключевой ставки приводит к серьезным ограничениям на возможности реализации проектов". С другой стороны, добавил он, слабый рубль предполагает возможности для экспортеров, "но здесь всегда нужно искать какой-то баланс".
При этом Белов отметил, что экспорт российских товаров сейчас - в любом случае непростая задача, и бизнесу предстоит большая работа в этом направлении: "Нас нигде не ждут не только с продуктами, даже продукты commodity (сырьевые биржевые товары - газ, нефть, лес золото и т.д. - ред.) везде ждет очень серьезная конкуренция. Те результаты, которые у нас есть по зерну, растительному маслу - две ключевые экспортные позиции - это результаты достаточно длительный работы".
"Здесь нельзя сказать, что что-то проще, что-то сложнее... С другой стороны, действительно, мне кажется, что торговля продовольствием во многом очень серьезно находится на грани с политическим аспектом, это во многом еще и политика", - заключил гендиректор союза.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаВладивостокСоюзмолокоСодружествоДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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