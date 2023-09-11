https://ria.ru/20230911/birzha-1895459538.html
Минэнерго прояснило вопрос увеличения нормативов продаж топлива через биржу
Минэнерго прояснило вопрос увеличения нормативов продаж топлива через биржу - РИА Новости, 11.09.2023
Минэнерго прояснило вопрос увеличения нормативов продаж топлива через биржу
Увеличение нормативов продаж бензина и дизтоплива через биржу сейчас не обсуждается, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:57
2023-09-11T06:57
2023-09-11T06:57
экономика
россия
владивосток
николай шульгинов
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Увеличение нормативов продаж бензина и дизтоплива через биржу сейчас не обсуждается, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ. На вопрос, обсуждается ли дальнейший рост норматива продаж бензина и дизеля через биржу, Шульгинов ответил: "Нет... Мы же повысили недавно: 13%, 9,5%". Нормативы продаж бензина и дизеля с сентября повышены на 1 процентный пункт, до 13% и 9,5% соответственно. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/eksport-1895459086.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, ВЭФ-2023
Минэнерго прояснило вопрос увеличения нормативов продаж топлива через биржу
Минэнерго: увеличение нормативов продаж топлива через биржу не обсуждается
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Увеличение нормативов продаж бензина и дизтоплива через биржу сейчас не обсуждается, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ.
На вопрос, обсуждается ли дальнейший рост норматива продаж бензина и дизеля через биржу, Шульгинов ответил: "Нет... Мы же повысили недавно: 13%, 9,5%".
Нормативы продаж бензина и дизеля с сентября повышены на 1 процентный пункт, до 13% и 9,5% соответственно.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Список экспортеров топлива из России пока не финальный, заявил Шульгинов