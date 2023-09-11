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Минэнерго прояснило вопрос увеличения нормативов продаж топлива через биржу

Минэнерго прояснило вопрос увеличения нормативов продаж топлива через биржу - РИА Новости, 11.09.2023

Минэнерго прояснило вопрос увеличения нормативов продаж топлива через биржу

Увеличение нормативов продаж бензина и дизтоплива через биржу сейчас не обсуждается, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:57

2023-09-11T06:57

2023-09-11T06:57

экономика

россия

владивосток

николай шульгинов

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Увеличение нормативов продаж бензина и дизтоплива через биржу сейчас не обсуждается, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в кулуарах ВЭФ. На вопрос, обсуждается ли дальнейший рост норматива продаж бензина и дизеля через биржу, Шульгинов ответил: "Нет... Мы же повысили недавно: 13%, 9,5%". Нормативы продаж бензина и дизеля с сентября повышены на 1 процентный пункт, до 13% и 9,5% соответственно. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, вэф-2023