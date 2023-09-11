https://ria.ru/20230911/bespilotniki-1895466483.html

На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники

На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники - РИА Новости, 11.09.2023

На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники

Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:47

2023-09-11T07:47

2023-09-11T07:47

экономика

россия

владивосток

ржд

транснефть

газпром

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Яков и партнеры" (преемника McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023). "У нас сейчас новый национальный проект начинается по беспилотникам, и здесь тоже возникает целая отрасль... Там до триллиона рублей по разным оценкам есть потенциальный объем инвестиций. В горизонте трёх-шести лет", - сказал Сергиенко. "Как с точки зрения урожайности, если мы обсуждаем сельское хозяйство, как с точки зрения надежности линейной инфраструктуры, если мы говорим про железнодорожный транспорт, электротранспорт, инфраструктуру транспортную, если мы думаем об электросетевом хозяйстве - это все как раз будет связно с беспилотниками и с новой отраслью", - пояснил он. Он добавил, что примерная оценка портфеля подтвержденных заказов отрасли "измеряется уже в районе 70-100 миллиардов рублей, уже есть понятная логика заказов под российских производителей". "Заказчик будет очевиден: такие компании, как РЖД, электросетевое хозяйство, "Транснефть", "Газпром", сельское хозяйство", - пояснил глава компании. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, владивосток, ржд, транснефть, газпром, вэф-2023