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На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники - РИА Новости, 11.09.2023
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07:47 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/bespilotniki-1895466483.html
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники - РИА Новости, 11.09.2023
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники
Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:47
2023-09-11T07:47
экономика
россия
владивосток
ржд
транснефть
газпром
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Яков и партнеры" (преемника McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023). "У нас сейчас новый национальный проект начинается по беспилотникам, и здесь тоже возникает целая отрасль... Там до триллиона рублей по разным оценкам есть потенциальный объем инвестиций. В горизонте трёх-шести лет", - сказал Сергиенко. "Как с точки зрения урожайности, если мы обсуждаем сельское хозяйство, как с точки зрения надежности линейной инфраструктуры, если мы говорим про железнодорожный транспорт, электротранспорт, инфраструктуру транспортную, если мы думаем об электросетевом хозяйстве - это все как раз будет связно с беспилотниками и с новой отраслью", - пояснил он. Он добавил, что примерная оценка портфеля подтвержденных заказов отрасли "измеряется уже в районе 70-100 миллиардов рублей, уже есть понятная логика заказов под российских производителей". "Заказчик будет очевиден: такие компании, как РЖД, электросетевое хозяйство, "Транснефть", "Газпром", сельское хозяйство", - пояснил глава компании. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, владивосток, ржд, транснефть, газпром, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, РЖД, Транснефть, Газпром, ВЭФ-2023
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники

"Яков и партнеры": инвестиции в БПЛА в России могут достичь триллиона рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Яков и партнеры" (преемника McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).
«
"У нас сейчас новый национальный проект начинается по беспилотникам, и здесь тоже возникает целая отрасль... Там до триллиона рублей по разным оценкам есть потенциальный объем инвестиций. В горизонте трёх-шести лет", - сказал Сергиенко.
"Как с точки зрения урожайности, если мы обсуждаем сельское хозяйство, как с точки зрения надежности линейной инфраструктуры, если мы говорим про железнодорожный транспорт, электротранспорт, инфраструктуру транспортную, если мы думаем об электросетевом хозяйстве - это все как раз будет связно с беспилотниками и с новой отраслью", - пояснил он.
Он добавил, что примерная оценка портфеля подтвержденных заказов отрасли "измеряется уже в районе 70-100 миллиардов рублей, уже есть понятная логика заказов под российских производителей".
"Заказчик будет очевиден: такие компании, как РЖД, электросетевое хозяйство, "Транснефть", "Газпром", сельское хозяйство", - пояснил глава компании.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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