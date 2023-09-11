https://ria.ru/20230911/bespilotniki-1895466483.html
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники - РИА Новости, 11.09.2023
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники
Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:47
2023-09-11T07:47
2023-09-11T07:47
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владивосток
ржд
транснефть
газпром
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Яков и партнеры" (преемника McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023). "У нас сейчас новый национальный проект начинается по беспилотникам, и здесь тоже возникает целая отрасль... Там до триллиона рублей по разным оценкам есть потенциальный объем инвестиций. В горизонте трёх-шести лет", - сказал Сергиенко. "Как с точки зрения урожайности, если мы обсуждаем сельское хозяйство, как с точки зрения надежности линейной инфраструктуры, если мы говорим про железнодорожный транспорт, электротранспорт, инфраструктуру транспортную, если мы думаем об электросетевом хозяйстве - это все как раз будет связно с беспилотниками и с новой отраслью", - пояснил он. Он добавил, что примерная оценка портфеля подтвержденных заказов отрасли "измеряется уже в районе 70-100 миллиардов рублей, уже есть понятная логика заказов под российских производителей". "Заказчик будет очевиден: такие компании, как РЖД, электросетевое хозяйство, "Транснефть", "Газпром", сельское хозяйство", - пояснил глава компании. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230829/zavod-1892806196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, ржд, транснефть, газпром, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, РЖД, Транснефть, Газпром, ВЭФ-2023
На ВЭФ обсудили инвестиции в беспилотники
"Яков и партнеры": инвестиции в БПЛА в России могут достичь триллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Объем инвестиций в отрасль беспилотников в России в ближайшие три-шесть лет может достичь 1 триллиона рублей, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Яков и партнеры" (преемника McKinsey в РФ) Яков Сергиенко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).
«
"У нас сейчас новый национальный проект начинается по беспилотникам, и здесь тоже возникает целая отрасль... Там до триллиона рублей по разным оценкам есть потенциальный объем инвестиций. В горизонте трёх-шести лет", - сказал Сергиенко.
"Как с точки зрения урожайности, если мы обсуждаем сельское хозяйство, как с точки зрения надежности линейной инфраструктуры, если мы говорим про железнодорожный транспорт, электротранспорт, инфраструктуру транспортную, если мы думаем об электросетевом хозяйстве - это все как раз будет связно с беспилотниками и с новой отраслью", - пояснил он.
Он добавил, что примерная оценка портфеля подтвержденных заказов отрасли "измеряется уже в районе 70-100 миллиардов рублей, уже есть понятная логика заказов под российских производителей".
"Заказчик будет очевиден: такие компании, как РЖД
, электросетевое хозяйство, "Транснефть
", "Газпром
", сельское хозяйство", - пояснил глава компании.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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