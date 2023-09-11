Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 11.09.2023 (обновлено: 15:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895570980.html
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике - РИА Новости, 11.09.2023
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике
Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:56
2023-09-11T15:11
белгородская область
безопасность
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75c00e10787444b7b87b8e3268685fb5.jpg
БЕЛГОРОД, 11 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895326121.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5253b556d25bc2927507b162102661d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, безопасность, вячеслав гладков
Белгородская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Гладков: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа в Белгородской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 11 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
В Орловской области нейтрализовали украинский беспилотник
10 сентября, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала