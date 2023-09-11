https://ria.ru/20230911/bespilotnik-1895570980.html

Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике - РИА Новости, 11.09.2023

Гладков рассказал подробности о сбитом в Белгородской области беспилотнике

Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:56

2023-09-11T13:56

2023-09-11T15:11

белгородская область

безопасность

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 сен – РИА Новости. Система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895326121.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, вячеслав гладков