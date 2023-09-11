https://ria.ru/20230911/avtoprobeg-1895644425.html
Сто машин примут участие в автопробеге к юбилею Зои Космодемьянской
Сто машин примут участие в автопробеге к юбилею Зои Космодемьянской - РИА Новости, 11.09.2023
Сто машин примут участие в автопробеге к юбилею Зои Космодемьянской
К столетию Героя Советского Союза, уроженки Тамбовской области, Зои Космодемьянской пройдет автопробег, в котором примут участие 100 машин, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:27
2023-09-11T18:27
2023-09-11T18:27
тамбовская область
тамбовская область
зоя космодемьянская
тамбов
максим егоров
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ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. К столетию Героя Советского Союза, уроженки Тамбовской области, Зои Космодемьянской пройдет автопробег, в котором примут участие 100 машин, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятие пройдет в день ее рождения - 13 сентября. "Мы подготовили большое количество мероприятий в память о прославленной землячке. Часть из них пройдет в Тамбове, часть — на родине Зои Космодемьянской в селе Осино-Гай. Автопробег соединит два основных места проведения памятных торжеств. Пришло много заявок от тех, кто хочет присоединиться к автопробегу, и мы приняли решение организовать большую колонну из 100 машин — по количеству лет Зои Космодемьянской. Мы всегда будем помнить ее подвиг. Ее короткая, но героическая жизнь навсегда вписана в страницы нашей истории", — сказал глава Тамбовской области Максим Егоров, слова которого привели в пресс-службе. Автопробег начнется после торжественного митинга у памятника Зое Космодемьянской в Тамбове, где будет дан старт памятным мероприятиям, и завершится на ее родине в селе Осино-Гай Гавриловского муниципального округа. Там же пройдет торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной столетнему юбилею Зои. Также в этот день в Олимпийском парке в Тамбове молодежь создаст из свечей профиль Зои Космодемьянской. А в парке Победы состоится концерт в ее память. Кроме того, в школах городских и муниципальных округов Тамбовской области пройдут уроки мужества и показы художественного фильма "Зоя", добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230622/kosmodemyanskaya-1879812059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, зоя космодемьянская, тамбов, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская область, Зоя Космодемьянская, Тамбов, Максим Егоров
ТАМБОВ, 11 сен - РИА Новости. К столетию Героя Советского Союза, уроженки Тамбовской области, Зои Космодемьянской пройдет автопробег, в котором примут участие 100 машин, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие пройдет в день ее рождения - 13 сентября.
"Мы подготовили большое количество мероприятий в память о прославленной землячке. Часть из них пройдет в Тамбове
, часть — на родине Зои Космодемьянской в селе Осино-Гай. Автопробег соединит два основных места проведения памятных торжеств. Пришло много заявок от тех, кто хочет присоединиться к автопробегу, и мы приняли решение организовать большую колонну из 100 машин — по количеству лет Зои Космодемьянской. Мы всегда будем помнить ее подвиг. Ее короткая, но героическая жизнь навсегда вписана в страницы нашей истории", — сказал глава Тамбовской области Максим Егоров
, слова которого привели в пресс-службе.
Автопробег начнется после торжественного митинга у памятника Зое Космодемьянской в Тамбове, где будет дан старт памятным мероприятиям, и завершится на ее родине в селе Осино-Гай Гавриловского муниципального округа. Там же пройдет торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной столетнему юбилею Зои. Также в этот день в Олимпийском парке в Тамбове молодежь создаст из свечей профиль Зои Космодемьянской. А в парке Победы состоится концерт в ее память. Кроме того, в школах городских и муниципальных округов Тамбовской области пройдут уроки мужества и показы художественного фильма "Зоя", добавили в пресс-службе.
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