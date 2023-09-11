https://ria.ru/20230911/atr-1895661683.html

Эксперт оценил возможности для торговли между Россией и странами АТР

Эксперт оценил возможности для торговли между Россией и странами АТР - РИА Новости, 11.09.2023

Эксперт оценил возможности для торговли между Россией и странами АТР

Россия имеет огромные возможности для увеличения инвестиций и торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет расширения соглашений о свободной торговле между РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:45

2023-09-11T18:45

2023-09-11T18:45

экономика

россия

индонезия

пекин

евразийский экономический союз

брикс

шос

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия имеет огромные возможности для увеличения инвестиций и торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет расширения соглашений о свободной торговле между региональными союзами и укрепления связей с Пекином и Пхеньяном, заявил РИА Новости геополитический аналитик Пепе Эскобар. "В Таиланде, Индонезии, Лаосе, особенно в Камбодже хорошо относятся к России. Это прекрасно. Так же и на Филиппинах… Будет больше соглашений о свободной торговле между ЕАЭС и АСЕАН, как у вас уже есть между ЕАЭС и Вьетнамом. Скоро присоединится и Индонезия. Это огромные возможности для российских инвестиций", - сказал Эскобар в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксперт добавил, что сейчас Юго-Восточная Азия куда более важна для России, чем несколько лет назад. Эскобар также заявил, что Россия и КНДР могут расширить сотрудничество в ближайшем будущем, причем потребуется большее количество инвестиций в КНДР. По его словам, после саммита БРИКС в Казани в 2024 году может произойти прорыв в отношениях между российским Дальним Востоком, КНР и КНДР. Эксперт также прокомментировал возможности перехода к новым платежным системам для расчетов между РФ и ее экономическими партнерами. По его словам, России и странам-участницам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо работать над унификацией платежных систем и механизмом регулирования торговли в национальных валютах, чтобы стимулировать взаимную торговлю и быть более независимыми. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/diskussiya-1895644614.html

https://ria.ru/20230911/eksport-1895510095.html

россия

индонезия

пекин

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экономика, россия, индонезия, пекин, евразийский экономический союз, брикс, шос, вэф-2023