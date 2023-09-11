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Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 11.09.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:24 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/asfalt-1895645921.html
Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве
Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 11.09.2023
Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:24
2023-09-11T18:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы – Воробьевской набережной. Всего отремонтировали более 26 тысяч квадратных метров асфальта, в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка. Работы проводились в рамках благоустройства Воробьевской набережной и создания Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что всего в этом году специалисты заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. "Используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, которые суммарно выпускают за сезон более 2 миллионов тонн смеси", - добавили в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы / TelegramСпециалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Городское хозяйство Москвы / Telegram
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы – Воробьевской набережной. Всего отремонтировали более 26 тысяч квадратных метров асфальта, в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка. Работы проводились в рамках благоустройства Воробьевской набережной и создания Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что всего в этом году специалисты заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.
"Используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, которые суммарно выпускают за сезон более 2 миллионов тонн смеси", - добавили в сообщении.
Работы по благоустройству Воробьевской набережной - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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11 августа, 08:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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