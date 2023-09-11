https://ria.ru/20230911/asfalt-1895645921.html
Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве
Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 11.09.2023
Специалисты обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T18:24
2023-09-11T18:24
2023-09-11T18:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на Воробьевской набережной в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из знаковых объектов улично-дорожной сети столицы – Воробьевской набережной. Всего отремонтировали более 26 тысяч квадратных метров асфальта, в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка. Работы проводились в рамках благоустройства Воробьевской набережной и создания Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что всего в этом году специалисты заменят более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах. "Используем собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 заводах, которые суммарно выпускают за сезон более 2 миллионов тонн смеси", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20230811/moskva-1890022641.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы