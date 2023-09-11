https://ria.ru/20230911/armeniya-1895689977.html
Армяно-американские военные учения проводятся не впервые, заявил Пашинян
Армяно-американские военные учения проводятся не впервые, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.09.2023
Армяно-американские военные учения проводятся не впервые, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяно-американские военные учения проводятся в Армении не впервые. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T22:04
2023-09-11T22:04
2023-09-11T22:04
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дмитрий песков
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяно-американские военные учения проводятся в Армении не впервые. В Москве к информации о проведении стартовавших в понедельник армяно-американских учений отнеслись с озабоченностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта новость вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что российская сторона будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. По мнению Пескова, проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия. "Должен констатировать, что армяно-американские военные учения проводятся не впервые в Армении", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению страны. Говоря о планах по ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда, которые также вызвал недовольство российской стороны, Пашинян заявил, что этот процесс стартовал в декабре 2022 и неудачно совпал с проблемами между Россией и МУС. "Этот процесс не связан с армяно-российскими отношениями... Это еще один фактор, который может реально повлиять на повышение уровня безопасности Армении в условиях когда ОДКБ не выполняла и не выполняет, к сожалению, свои обязанности перед Арменией", - сказал Пашинян. Он признал, что в этом процессе есть беспокоящий контекст. "Но мы не можем заморозить наши отношения и обязательства с другими странами", - заявил премьер. Он добавил, что армянская сторона активно работает, чтобы сформировать правильное понимание, касающееся процесса ратификации Римского статута и развеять все озабоченности. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в ведомстве. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.
https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895685053.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, дмитрий песков, ереван
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Ереван
Армяно-американские военные учения проводятся не впервые, заявил Пашинян
Пашинян: армяно-американские военные учения проводятся в Армении не впервые
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил
, что армяно-американские военные учения проводятся в Армении не впервые.
В Москве к информации о проведении стартовавших в понедельник армяно-американских учений отнеслись с озабоченностью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что эта новость вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Он добавил, что российская сторона будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию. По мнению Пескова, проведение учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе и укреплению взаимного доверия.
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"Должен констатировать, что армяно-американские военные учения проводятся не впервые в Армении", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению страны.
Говоря о планах по ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда, которые также вызвал недовольство российской стороны, Пашинян заявил, что этот процесс стартовал в декабре 2022 и неудачно совпал с проблемами между Россией и МУС.
"Этот процесс не связан с армяно-российскими отношениями... Это еще один фактор, который может реально повлиять на повышение уровня безопасности Армении в условиях когда ОДКБ не выполняла и не выполняет, к сожалению, свои обязанности перед Арменией", - сказал Пашинян.
Он признал, что в этом процессе есть беспокоящий контекст. "Но мы не можем заморозить наши отношения и обязательства с другими странами", - заявил премьер. Он добавил, что армянская сторона активно работает, чтобы сформировать правильное понимание, касающееся процесса ратификации Римского статута и развеять все озабоченности.
Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве
считают неприемлемыми планы Еревана
по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ
. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в ведомстве. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.
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