https://ria.ru/20230911/armeniya-1895556948.html
Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, заявил Песков
Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, заявил Песков
Россия была и будет близким союзником и партнёром Армении, а возникающие проблемы собирается решать в рамках диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:27
2023-09-11T13:27
2023-09-11T14:11
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армения
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия была и будет близким союзником и партнёром Армении, а возникающие проблемы собирается решать в рамках диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, мы остаёмся, были и, я уверен, что и будем очень близкими союзниками и партнёрами с Арменией. У нас могут быть определённые проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно именно в рамках диалога", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ в ответ на вопрос, не опасается ли Россия потерять союзника в лице Армении.Он убеждён, что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость дальнейшего углубления союзничества и партнерства.На вопрос, готова ли по-прежнему Россия защитить Армению в случае нападения на её территорию, представитель Кремля ответил, что у России есть соответствующие обязательства в рамках ОДКБ.
https://ria.ru/20230907/armeniya-1894624766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, дмитрий песков, одкб
В мире, Армения, Россия, Дмитрий Песков, ОДКБ
Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, заявил Песков
Песков призвал решать проблемы с Арменией в рамках диалога