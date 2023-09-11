https://ria.ru/20230911/armeniya-1895556948.html

Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, заявил Песков

Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, заявил Песков

Россия была и будет близким союзником и партнёром Армении, а возникающие проблемы собирается решать в рамках диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:27

2023-09-11T13:27

2023-09-11T14:11

в мире

армения

россия

дмитрий песков

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780601097_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_5064175f6f0ee96403949b1ea17ee532.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия была и будет близким союзником и партнёром Армении, а возникающие проблемы собирается решать в рамках диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, мы остаёмся, были и, я уверен, что и будем очень близкими союзниками и партнёрами с Арменией. У нас могут быть определённые проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно именно в рамках диалога", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ в ответ на вопрос, не опасается ли Россия потерять союзника в лице Армении.Он убеждён, что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость дальнейшего углубления союзничества и партнерства.На вопрос, готова ли по-прежнему Россия защитить Армению в случае нападения на её территорию, представитель Кремля ответил, что у России есть соответствующие обязательства в рамках ОДКБ.

https://ria.ru/20230907/armeniya-1894624766.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, россия, дмитрий песков, одкб