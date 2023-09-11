https://ria.ru/20230911/armeniya-1895555936.html
В Кремле пока не получали сигналов о выходе Армении из ОДКБ
В Кремле пока не получали сигналов о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле пока не получали сигналов о выходе Армении из ОДКБ
Москва не получала каких-либо официальных сигналов по выходу Армении из ОДКБ, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:26
2023-09-11T13:26
2023-09-11T13:45
армения
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безопасность
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Москва не получала каких-либо официальных сигналов по выходу Армении из ОДКБ, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, они неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счёт мы не получали", - сказал Песков на полях ВЭФ.
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армения, одкб, россия, безопасность, дмитрий песков, вэф-2023
Армения, ОДКБ, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, ВЭФ-2023
В Кремле пока не получали сигналов о выходе Армении из ОДКБ
Песков: Россия пока не получала сигналов о выходе Армении из ОДКБ
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Москва не получала каких-либо официальных сигналов по выходу Армении из ОДКБ, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, они неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счёт мы не получали", - сказал Песков на полях ВЭФ.
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