https://ria.ru/20230911/armeniya-1895555936.html

В Кремле пока не получали сигналов о выходе Армении из ОДКБ

В Кремле пока не получали сигналов о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле пока не получали сигналов о выходе Армении из ОДКБ

Москва не получала каких-либо официальных сигналов по выходу Армении из ОДКБ, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:26

2023-09-11T13:26

2023-09-11T13:45

армения

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россия

безопасность

дмитрий песков

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Москва не получала каких-либо официальных сигналов по выходу Армении из ОДКБ, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, они неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счёт мы не получали", - сказал Песков на полях ВЭФ.

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

армения

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Кирилл Волков

армения, одкб, россия, безопасность, дмитрий песков, вэф-2023