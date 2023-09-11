https://ria.ru/20230911/arktika-1896029326.html

Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли по видеосвязи на ВЭФ

Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли по видеосвязи на ВЭФ - РИА Новости, 13.09.2023

Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли по видеосвязи на ВЭФ

Торжественное открытие торгово-логистического центра в городе Среднеколымске в арктической части Якутии состоялось по видеосвязи во время дискуссии на Восточном РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-11T14:06

2023-09-11T14:06

2023-09-13T09:46

республика саха (якутия)

вэф-2023

арктика

республика саха (якутия)

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814742066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_957c7dffe3e5bef2cc1e4d80bf8813c2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Торжественное открытие торгово-логистического центра в городе Среднеколымске в арктической части Якутии состоялось по видеосвязи во время дискуссии на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Дискуссия "Торгово-логистические центры в Арктике: новая возможность развития северных и арктических территорий" прошла в рамках программы Восточного экономического форума в павильоне "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока". "Здравствуйте, уважаемые участники стратегической сессии Восточного экономического форума. Разрешите поприветствовать вас из старинного арктического города Среднеколымска, которому сегодня исполнилось 380 лет. Сегодня мы открываем торгово-логистический центр", - сказал по видеосвязи первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев. По словам Неустроева, открытие таких центров во всех 13 арктических районах обеспечит продовольственную безопасность местного населения. Присутствовавший на заседании во Владивостоке зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Никифоров торжественно разрешил открыть центр в ответ на соответствующую просьбу по видеосвязи. Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

арктика

республика саха (якутия)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вэф-2023, арктика, республика саха (якутия), владивосток