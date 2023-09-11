Рейтинг@Mail.ru
Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли по видеосвязи на ВЭФ - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
14:06 11.09.2023 (обновлено: 09:46 13.09.2023)
https://ria.ru/20230911/arktika-1896029326.html
Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли по видеосвязи на ВЭФ
Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли по видеосвязи на ВЭФ - РИА Новости, 13.09.2023
Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли по видеосвязи на ВЭФ
Торжественное открытие торгово-логистического центра в городе Среднеколымске в арктической части Якутии состоялось по видеосвязи во время дискуссии на Восточном РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-11T14:06
2023-09-13T09:46
республика саха (якутия)
вэф-2023
арктика
республика саха (якутия)
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814742066_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_957c7dffe3e5bef2cc1e4d80bf8813c2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Торжественное открытие торгово-логистического центра в городе Среднеколымске в арктической части Якутии состоялось по видеосвязи во время дискуссии на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Дискуссия "Торгово-логистические центры в Арктике: новая возможность развития северных и арктических территорий" прошла в рамках программы Восточного экономического форума в павильоне "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока". "Здравствуйте, уважаемые участники стратегической сессии Восточного экономического форума. Разрешите поприветствовать вас из старинного арктического города Среднеколымска, которому сегодня исполнилось 380 лет. Сегодня мы открываем торгово-логистический центр", - сказал по видеосвязи первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев. По словам Неустроева, открытие таких центров во всех 13 арктических районах обеспечит продовольственную безопасность местного населения. Присутствовавший на заседании во Владивостоке зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Никифоров торжественно разрешил открыть центр в ответ на соответствующую просьбу по видеосвязи. Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
арктика
республика саха (якутия)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814742066_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c4d0fe3a1df949f818b407ea0ad84f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэф-2023, арктика, республика саха (якутия), владивосток
Республика Саха (Якутия), ВЭФ-2023, Арктика, Республика Саха (Якутия), Владивосток
Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли по видеосвязи на ВЭФ

Торгово-логистический центр в якутской Арктике открыли в прямом эфире на ВЭФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНа Восточном экономическом форуме во Владивостоке
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Торжественное открытие торгово-логистического центра в городе Среднеколымске в арктической части Якутии состоялось по видеосвязи во время дискуссии на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Дискуссия "Торгово-логистические центры в Арктике: новая возможность развития северных и арктических территорий" прошла в рамках программы Восточного экономического форума в павильоне "Душа России. Север" на "Улице Дальнего Востока".
«
"Здравствуйте, уважаемые участники стратегической сессии Восточного экономического форума. Разрешите поприветствовать вас из старинного арктического города Среднеколымска, которому сегодня исполнилось 380 лет. Сегодня мы открываем торгово-логистический центр", - сказал по видеосвязи первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев.
По словам Неустроева, открытие таких центров во всех 13 арктических районах обеспечит продовольственную безопасность местного населения.
Присутствовавший на заседании во Владивостоке зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Никифоров торжественно разрешил открыть центр в ответ на соответствующую просьбу по видеосвязи.
Реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Республика Саха (Якутия)ВЭФ-2023АрктикаРеспублика Саха (Якутия)Владивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала