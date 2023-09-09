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История празднования Дня города в Москве

История празднования Дня города в Москве - РИА Новости, 09.09.2023

История празднования Дня города в Москве

День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2023 году День города в Москве отметят 9 и 10 сентября. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T02:05

2023-09-09T02:05

2023-09-09T02:05

справки

москва

георгий жуков

департамент культуры

день города москвы

день города в москве

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День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября. В 2023 году День города в Москве отметят 9 и 10 сентября.Традиции отмечать День города в Москве как таковой долгое время не существовало. Известно, что 1 января 1847 года Москва отпраздновала свой первый юбилей – 700-летие.Митрополит Московский Филарет в Чудовом монастыре в Кремле огласил молитву во славу Москвы, по окончании службы звонили колокола Ивана Великого. Проходили молебны и в других московских церквах. Вечером весь центр Москвы был иллюминирован. Огни украшали Кремль со стороны Красной площади, памятник Минину и Пожарскому, дом генерал-губернатора на Тверской, Московский университет, Новодевичий монастырь. Иллюминацией в те времена служили сальные плошки, которые быстро гасли на зимнем ветру, и поэтому не все надписи, выполненные из огней, можно было прочесть.Свой следующий юбилей Москва отпраздновала только через сто лет. Торжества по поводу 800-летия столицы состоялись 7 сентября 1947 года. Город украшали флаги и портреты вождей. Вечером центр города был расцвечен огнями иллюминации. Эпилогом праздника был салют.В ознаменование 800-летия Москвы указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 сентября 1947 года была учреждена медаль "В память 800-летия Москвы", которой были награждены около 1,7 миллиона человек. С 800-летним юбилеем Москвы связано начало строительства семи высотных зданий, которые стали символом архитектурного облика Москвы. Тогда же в честь юбилея канал Москва-Волга был переименован в канал имени Москвы, перед зданием Моссовета в центре Москвы состоялась закладка памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. К празднованию 800-летия Москвы было приурочено и основание музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.По инициативе московских властей с 1997 года День города стали отмечать ежегодно.День города стал ярким народным праздником, собирающим на площадях и улицах Москвы тысячи ее жителей и гостей.Праздник начинается с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, памятным знакам городов – героев в Александровском Саду и памятнику маршалу Георгию Жукову, обелиску "Москва – город-герой".До 2010 года торжественная церемония открытия Дня города проходила на Тверской площади, у памятника Юрию Долгорукому. В театрализованном представлении принимали участие сводные оркестры, академические хоры, балетные группы и танцевальные ансамбли, популярные исполнители, артисты цирка и спортсмены.В 2011 году впервые торжественное открытие Дня города состоялось на Красной площади. Народные гулянья в День города традиционно организуются во всех парках города, на территориях музеев-заповедников и зон отдыха, на открытых площадках административных округов. При этом праздничная программа по традиции формируется с учетом интересов различных возрастных и социальных категорий и групп населения.В 2022 году Москва отпраздновала День города 10-11 сентября. Российская столица отметила свое 875-летие. В выборе программы на День города участвовали сами москвичи – они определяли ее в проекте "Активный гражданин". Всего было запланировано порядка 200 крупных событий – от концертов до благотворительного фестиваля "Добрая Москва".Основными точками празднования стали 19 центральных и окружных площадок, а также многочисленные парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры и другие городские учреждения культуры. В первый день празднования Дня города Москвы небо озарил праздничный салют. Салюты и фейерверки прогремели на 23 городских площадках. В 2023 году День города в Москве отметят на 26 фестивальных площадках, которые откроются во всех округах столицы. Центральной площадкой празднования станет спортивный комплекс "Лужники", где пройдут финальные мероприятия в рамках Московского урбанистического форума. Кроме того, в "Лужниках" пройдет масштабное технологическое шоу с участием звезд эстрады, спортсменов, артистов балета. Футбольное поле Большой спортивной арены превратится в мини-версию Москвы. Зрители увидят карту города с достопримечательностями, дорогами, реками, парками, мостами и дорожными развязками.На праздничных площадках жителей и гостей столицы ждут познавательные мастер-классы, семейные спортивные состязания, уличные спектакли, концерты и шоу-программы. В День города, 9 и 10 сентября, аттракционы в московских парках культуры и отдыха будут работать бесплатно для детей и взрослых. Москвичи и гости столицы смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному Департаменту культуры.25 августа в столице проходило тестовое голосование перед сентябрьскими выборами мэра Москвы. Горожанам предлагали ответить на вопрос "Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?". Большинству понравился вариант "Бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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