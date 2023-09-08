https://ria.ru/20230908/zemletryasenie-1895090142.html
У западного побережья Мексики произошло землетрясение
У западного побережья Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 08.09.2023
У западного побережья Мексики произошло землетрясение
Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы у западного побережья Мексики, сообщила Национальная сейсмологической служба SMN. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:29
2023-09-08T19:29
2023-09-08T19:29
мексика
халиско
колима
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МЕХИКО, 8 сен - РИА Новости. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы у западного побережья Мексики, сообщила Национальная сейсмологической служба SMN. "Предварительно: землетрясение магнитудой 5,8 в 147 километрах к западу от Сиуатлана, Халиско... глубина 10 километров", - говорится в блоге SMN в социальной сети Х (бывший Twitter). Служба гражданской защиты и полиция штата Халиско сообщили, что проводят оценку ущерба. К настоящему моменту сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало По информации местных СМИ, толчки также ощущались на территории соседнего штата Колима. Предупреждений об угрозе цунами не выпускалось.
https://ria.ru/20230908/zemletryasenie-1894957680.html
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мексика, халиско, колима
У западного побережья Мексики произошло землетрясение
У западного побережья Мексики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8