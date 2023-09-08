https://ria.ru/20230908/zemletryasenie-1894957680.html

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 08.09.2023

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано в Тихом океане к северу-востоку от Новой Зеландии, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:12

2023-09-08T13:12

2023-09-08T13:12

новая зеландия

тихий океан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано в Тихом океане к северу-востоку от Новой Зеландии, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло в 09.09 по времени UTC (12.09 мск) в 705 километрах к северо-востоку от города Тауранга с населением примерно 110 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 32 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230907/zemletryasenie-1894655553.html

новая зеландия

тихий океан

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2023

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новая зеландия, тихий океан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)