Чешский генерал дал Зеленскому страшный прогноз по Украине
Экс-глава разведки Чехии Шандор: Украине грозит развал в ходе конфликта
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Украина понесет в результате конфликта большие потери и рухнет, а Россия останется важным объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы, такое мнение выразил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью польскому изданию Mysl Polska.
"Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет. В мире возникнет еще один замороженный конфликт, который создаст множество проблем для той части Европы, в которой мы живем. Исходя из исторического опыта, осознанных угроз и бремени, Россия продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы", — заявил он.
Генерал предупредил, что на данном этапе конфликта есть угроза постепенного вовлечения в него большего количества стран, даже если они выражают отсутствие такого намерения.
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"Все говорят, что тотальная война с Россией не входит в чьи-либо интересы. На протяжении всей истории мы видели конфликты, в которые ни одна страна не хотела вмешиваться, но в конечном итоге это сделала. Боюсь, мы будем все больше и больше втягиваться в этот конфликт", — отметил Шандор.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают нежелание Киева вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева.