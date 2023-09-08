https://ria.ru/20230908/zayavlenie-1895114042.html

СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине

СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине - РИА Новости, 08.09.2023

СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине

Почти весь текст итогового заявления саммита G20 готов, кроме части по геополитике, в основном по Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T22:39

2023-09-08T22:39

2023-09-08T22:40

в мире

украина

цены на нефть

россия

китай

ли цян

сергей лавров

большая двадцатка

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти весь текст итогового заявления саммита G20 готов, кроме части по геополитике, в основном по Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Почти весь текст итогового заявления согласован, за исключением раздела, посвященного геополитике, в первую очередь касающегося вторжения России на Украину", - говорится в сообщении. По словам источников агентства, Китай, по всей видимости, отказался от "первоначального неприятия формулировок по Украине и России". Ранее агентство Блумберг сообщало, что в преддверии саммита в Нью-Дели Китай заблокировал проект предложений по формулировкам, касающимся долговых обязательств развивающихся рынков и осуждения конфликта на Украине. Накануне председательствующая в G20 Индия, как сообщал телеканал CNN, предложила проект заявления по Украине, в котором не осуждается спецоперация России. До этого агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на французского чиновника, что страны "двадцатки" выработали единый подход к украинскому конфликту. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена российская позиция. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230908/g20-1895086518.html

https://ria.ru/20230908/afrosoyuz-1894975271.html

https://ria.ru/20230908/poteplenie-1895036968.html

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в мире, украина, цены на нефть, россия, китай, ли цян, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20