СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине
Блумберг: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти весь текст итогового заявления саммита G20 готов, кроме части по геополитике, в основном по Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"Почти весь текст итогового заявления согласован, за исключением раздела, посвященного геополитике, в первую очередь касающегося вторжения России на Украину", - говорится в сообщении.
По словам источников агентства, Китай, по всей видимости, отказался от "первоначального неприятия формулировок по Украине и России".
Ранее агентство Блумберг сообщало, что в преддверии саммита в Нью-Дели Китай заблокировал проект предложений по формулировкам, касающимся долговых обязательств развивающихся рынков и осуждения конфликта на Украине.
Накануне председательствующая в G20 Индия, как сообщал телеканал CNN, предложила проект заявления по Украине, в котором не осуждается спецоперация России. До этого агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на французского чиновника, что страны "двадцатки" выработали единый подход к украинскому конфликту.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена российская позиция.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.