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СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине - РИА Новости, 08.09.2023
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22:39 08.09.2023 (обновлено: 22:40 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/zayavlenie-1895114042.html
СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине
СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине
Почти весь текст итогового заявления саммита G20 готов, кроме части по геополитике, в основном по Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:39
2023-09-08T22:40
в мире
украина
цены на нефть
россия
китай
ли цян
сергей лавров
большая двадцатка
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти весь текст итогового заявления саммита G20 готов, кроме части по геополитике, в основном по Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Почти весь текст итогового заявления согласован, за исключением раздела, посвященного геополитике, в первую очередь касающегося вторжения России на Украину", - говорится в сообщении. По словам источников агентства, Китай, по всей видимости, отказался от "первоначального неприятия формулировок по Украине и России". Ранее агентство Блумберг сообщало, что в преддверии саммита в Нью-Дели Китай заблокировал проект предложений по формулировкам, касающимся долговых обязательств развивающихся рынков и осуждения конфликта на Украине. Накануне председательствующая в G20 Индия, как сообщал телеканал CNN, предложила проект заявления по Украине, в котором не осуждается спецоперация России. До этого агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на французского чиновника, что страны "двадцатки" выработали единый подход к украинскому конфликту. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена российская позиция. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230908/g20-1895086518.html
https://ria.ru/20230908/afrosoyuz-1894975271.html
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в мире, украина, цены на нефть, россия, китай, ли цян, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Украина, Цены на нефть, Россия, Китай, Ли Цян, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине

Блумберг: итоговое заявление саммита G20 почти готово, кроме части по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖурналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Почти весь текст итогового заявления саммита G20 готов, кроме части по геополитике, в основном по Украине, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Почти весь текст итогового заявления согласован, за исключением раздела, посвященного геополитике, в первую очередь касающегося вторжения России на Украину", - говорится в сообщении.
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По словам источников агентства, Китай, по всей видимости, отказался от "первоначального неприятия формулировок по Украине и России".
Ранее агентство Блумберг сообщало, что в преддверии саммита в Нью-Дели Китай заблокировал проект предложений по формулировкам, касающимся долговых обязательств развивающихся рынков и осуждения конфликта на Украине.
Накануне председательствующая в G20 Индия, как сообщал телеканал CNN, предложила проект заявления по Украине, в котором не осуждается спецоперация России. До этого агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на французского чиновника, что страны "двадцатки" выработали единый подход к украинскому конфликту.
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Вчера, 13:33
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена российская позиция.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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