https://ria.ru/20230908/zavtraki-1894797793.html

Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков по всей стране

Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков по всей стране - РИА Новости, 08.09.2023

Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков по всей стране

Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков в кофейнях Даблби по всей стране. На них любой желающий может получить консультацию по социальному... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:09

2023-09-08T12:09

2023-09-08T12:26

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

москва

махачкала

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Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков в кофейнях Даблби по всей стране. На них любой желающий может получить консультацию по социальному проектированию и ценные советы по успешному оформлению грантовой заявки.Мероприятия приурочены к старту второго сезона грантового конкурса Росмолодёжи. Принять участие в нём могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, которые реализуют социально-значимые проекты. В конкурсе представлено 18 номинаций — от развития молодёжного туризма до спорта и здорового образа жизни. Максимальный размер гранта – 1 миллион рублей.С подробностями можно ознакомиться в социальных сетях Росмолодёжь.Гранты. Приём заявок продлится до 24 сентября в 16:00 (мск).Как правильно оформить заявку, не допустить ошибок при составлении сметы, на чём сделать акценты, чтобы повысить шанс на финансовую поддержку до 1 миллиона рублей? Обо всём этом эксперты и амбассадоры Росмолодёжи расскажут в ходе грантовых завтраков – совместного проекта Росмолодёжь.Гранты и сети кофеен Даблби.Для участия необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.Личная встреча за чашкой кофе – консультации в таком формате будут проходить весь сентябрь в разных кофейнях сети Даблби не только в Москве и Подмосковье, но и в Махачкале и Иркутске.Ближайшие грантовые завтраки в кофейнях Даблби планируются:Посмотреть расписание завтраков и зарегистрироваться на бесплатное участие можно здесь.Первые три завтрака уже прошли в Москве и Иркутске. На первом мероприятии эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты Евгений Найдёнов и амбассадор Юрий Николенко провели консультацию на тему "Твои возможности в конкурсе Росмолодёжь.Гранты 2 сезон". Эксперты рассказали о требованиях к презентационным роликам, к оформлению проекта и самой заявки. Евгений и Юрий также поделились, что жюри при подведении итогов будут учитывать актуальность проекта, возможность его реализации и результаты. Эти знания позволят повысить шансы на победу, а значит, и получить финансирование проекта.Дополнительную информацию можно получить, отсканировав на прикассовой зоне кофейни QR-код на социальные сети Росмолодёжь.Гранты.С 2011 года участниками Росмолодёжь.Гранты уже стали 120 тысяч молодых россиян, образовательных и общественных организаций. А победителями – 26,5 тысяч проектов, которые получили грантовую поддержку на общую сумму в 17 миллиардов рублей.ㅤРеклама, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ИНН 7703672351erid: 4CQwVszH9pUkpk1Unsy

https://ria.ru/20230615/rosmol-comic-1875041450.html

https://ria.ru/20230630/tinder-1881413210.html

москва

махачкала

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, москва, махачкала