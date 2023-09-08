https://ria.ru/20230908/zavtraki-1894797793.html
Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков по всей стране
Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков по всей стране - РИА Новости, 08.09.2023
Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков по всей стране
Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков в кофейнях Даблби по всей стране. На них любой желающий может получить консультацию по социальному... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:09
2023-09-08T12:09
2023-09-08T12:26
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
москва
махачкала
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Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков в кофейнях Даблби по всей стране. На них любой желающий может получить консультацию по социальному проектированию и ценные советы по успешному оформлению грантовой заявки.Мероприятия приурочены к старту второго сезона грантового конкурса Росмолодёжи. Принять участие в нём могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, которые реализуют социально-значимые проекты. В конкурсе представлено 18 номинаций — от развития молодёжного туризма до спорта и здорового образа жизни. Максимальный размер гранта – 1 миллион рублей.С подробностями можно ознакомиться в социальных сетях Росмолодёжь.Гранты. Приём заявок продлится до 24 сентября в 16:00 (мск).Как правильно оформить заявку, не допустить ошибок при составлении сметы, на чём сделать акценты, чтобы повысить шанс на финансовую поддержку до 1 миллиона рублей? Обо всём этом эксперты и амбассадоры Росмолодёжи расскажут в ходе грантовых завтраков – совместного проекта Росмолодёжь.Гранты и сети кофеен Даблби.Для участия необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.Личная встреча за чашкой кофе – консультации в таком формате будут проходить весь сентябрь в разных кофейнях сети Даблби не только в Москве и Подмосковье, но и в Махачкале и Иркутске.Ближайшие грантовые завтраки в кофейнях Даблби планируются:Посмотреть расписание завтраков и зарегистрироваться на бесплатное участие можно здесь.Первые три завтрака уже прошли в Москве и Иркутске. На первом мероприятии эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты Евгений Найдёнов и амбассадор Юрий Николенко провели консультацию на тему "Твои возможности в конкурсе Росмолодёжь.Гранты 2 сезон". Эксперты рассказали о требованиях к презентационным роликам, к оформлению проекта и самой заявки. Евгений и Юрий также поделились, что жюри при подведении итогов будут учитывать актуальность проекта, возможность его реализации и результаты. Эти знания позволят повысить шансы на победу, а значит, и получить финансирование проекта.Дополнительную информацию можно получить, отсканировав на прикассовой зоне кофейни QR-код на социальные сети Росмолодёжь.Гранты.С 2011 года участниками Росмолодёжь.Гранты уже стали 120 тысяч молодых россиян, образовательных и общественных организаций. А победителями – 26,5 тысяч проектов, которые получили грантовую поддержку на общую сумму в 17 миллиардов рублей.ㅤРеклама, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ИНН 7703672351erid: 4CQwVszH9pUkpk1Unsy
https://ria.ru/20230615/rosmol-comic-1875041450.html
https://ria.ru/20230630/tinder-1881413210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, москва, махачкала
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество, Москва, Махачкала
Росмолодежь.Гранты проводит серию грантовых завтраков в кофейнях Даблби по всей стране. На них любой желающий может получить консультацию по социальному проектированию и ценные советы по успешному оформлению грантовой заявки.
Мероприятия приурочены к старту второго сезона грантового конкурса Росмолодёжи. Принять участие в нём могут граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, которые реализуют социально-значимые проекты. В конкурсе представлено 18 номинаций — от развития молодёжного туризма до спорта и здорового образа жизни. Максимальный размер гранта – 1 миллион рублей.
С подробностями можно ознакомиться в социальных сетях Росмолодёжь.Гранты. Приём заявок
продлится до 24 сентября в 16:00 (мск).
Как правильно оформить заявку, не допустить ошибок при составлении сметы, на чём сделать акценты, чтобы повысить шанс на финансовую поддержку до 1 миллиона рублей? Обо всём этом эксперты и амбассадоры Росмолодёжи расскажут в ходе грантовых завтраков – совместного проекта Росмолодёжь.Гранты и сети кофеен Даблби.
Для участия необходимо зарегистрироваться, так как количество мест ограничено.
Личная встреча за чашкой кофе – консультации в таком формате будут проходить весь сентябрь в разных кофейнях сети Даблби не только в Москве и Подмосковье, но и в Махачкале и Иркутске.
Ближайшие грантовые завтраки в кофейнях Даблби планируются:
- 8 сентября с 15:00 до 17:00 в Махачкале по адресу: ул. Магомеда Ярагского, 45/1.
- 14 сентября с 11:00 до 13:00 в Москве по адресу: ул. Покровка 1/13, стр. 1.
Посмотреть расписание завтраков и зарегистрироваться на бесплатное участие можно здесь
.
Первые три завтрака уже прошли в Москве и Иркутске. На первом мероприятии эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты Евгений Найдёнов и амбассадор Юрий Николенко провели консультацию на тему "Твои возможности в конкурсе Росмолодёжь.Гранты 2 сезон". Эксперты рассказали о требованиях к презентационным роликам, к оформлению проекта и самой заявки. Евгений и Юрий также поделились, что жюри при подведении итогов будут учитывать актуальность проекта, возможность его реализации и результаты. Эти знания позволят повысить шансы на победу, а значит, и получить финансирование проекта.
Дополнительную информацию можно получить, отсканировав на прикассовой зоне кофейни QR-код на социальные сети Росмолодёжь.Гранты.
Глава Росмолодежи назвала молодежные форумы ведомства альтернативой Tinder
С 2011 года участниками Росмолодёжь.Гранты уже стали 120 тысяч молодых россиян, образовательных и общественных организаций. А победителями – 26,5 тысяч проектов, которые получили грантовую поддержку на общую сумму в 17 миллиардов рублей.
Реклама, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ИНН 7703672351
erid: 4CQwVszH9pUkpk1Unsy