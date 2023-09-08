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На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 08.09.2023 (обновлено: 14:43 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/zaporozhe-1894986949.html
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки Запорожском направлении до 40 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:11
2023-09-08T14:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки Запорожском направлении до 40 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Ведомство уточнило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области."За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Акация", боевая машина РСЗО "Град", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", - сказали в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ

Минобороны: на Запорожском направлении отразили пять атак штурмовых групп ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки Запорожском направлении до 40 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Ведомство уточнило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.
"За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Акация", боевая машина РСЗО "Град", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", - сказали в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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