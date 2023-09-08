https://ria.ru/20230908/zaporozhe-1894986949.html

На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ

На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ - РИА Новости, 08.09.2023

На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ

Войска Украины потеряли за сутки Запорожском направлении до 40 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:11

2023-09-08T14:11

2023-09-08T14:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_1105:996:2976:2048_1920x0_80_0_0_534e0ca2ff44bdac5048b7397fa7efa6.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки Запорожском направлении до 40 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Ведомство уточнило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск в течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области."За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Акация", боевая машина РСЗО "Град", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1894976689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность