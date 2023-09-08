https://ria.ru/20230908/yavka-1895101322.html

Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента

Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента - РИА Новости, 08.09.2023

Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента

Общая явка на выборах в Луганской Народной Республике составила 42,74%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:48

2023-09-08T20:48

2023-09-08T20:48

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единый день голосования в россии — 2023

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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Общая явка на выборах в Луганской Народной Республике составила 42,74%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. Ранее Сумская заявляла, что явка избирателей за шесть дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 26,47%. "На конец сегодняшнего дня явка составила 42,74%", - сказала она в пятницу. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/vybory-1895100655.html

https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895100529.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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в мире, луганская народная республика, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023