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Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента
Общая явка на выборах в Луганской Народной Республике составила 42,74%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:48
2023-09-08T20:48
2023-09-08T20:48
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единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Общая явка на выборах в Луганской Народной Республике составила 42,74%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. Ранее Сумская заявляла, что явка избирателей за шесть дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 26,47%. "На конец сегодняшнего дня явка составила 42,74%", - сказала она в пятницу. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/vybory-1895100655.html
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в мире, луганская народная республика, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня голосования составила 42,74%