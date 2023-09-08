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Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента - РИА Новости, 08.09.2023
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20:48 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/yavka-1895101322.html
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента
Общая явка на выборах в Луганской Народной Республике составила 42,74%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:48
2023-09-08T20:48
в мире
луганская народная республика
здоровье - общество
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донецкая народная республика
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Общая явка на выборах в Луганской Народной Республике составила 42,74%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. Ранее Сумская заявляла, что явка избирателей за шесть дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 26,47%. "На конец сегодняшнего дня явка составила 42,74%", - сказала она в пятницу. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/vybory-1895100655.html
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луганская народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента

Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня голосования составила 42,74%

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Общая явка на выборах в Луганской Народной Республике составила 42,74%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.
Ранее Сумская заявляла, что явка избирателей за шесть дней досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 26,47%.
Выборы мэра Москвы в Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента
Вчера, 20:44
«
"На конец сегодняшнего дня явка составила 42,74%", - сказала она в пятницу.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Новой Москве онлайн проголосовали более 50 тысяч человек
Вчера, 20:44
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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