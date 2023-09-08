https://ria.ru/20230908/yavka-1895035351.html
Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 14,8 процента
Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 14,8 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 14,8 процента
Явка на выборы в Подмосковье на 15.00 составила 898 108 избирателей, это около 15% всех избирателей, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:28
2023-09-08T16:28
2023-09-08T16:42
единый день голосования в россии — 2023
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборы в Подмосковье на 15.00 составила 898 108 избирателей, это около 15% всех избирателей, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."На сегодняшний день, на первый день голосования 8 сентября, на выборах губернатора Московской области по состоянию на 15.00 явка избирателей составляет 898108 человек из наших избирателей, или в процентном соотношении 14,89%", - рассказал Березкин журналистам.Также он добавил, что в очном голосовании приняло участие 620090 человек, это составляет 1,1% от общего количества избирателей, 278018 избирателей, или 62,44% от проданных заявлений, проголосовали посредством дистанционного электронного голосования.
https://ria.ru/20230908/yavka-1895014454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), политика
Единый день голосования в России — 2023, Московская область (Подмосковье), Политика
Явка на выборах в Подмосковье к 15:00 составила 14,8 процента
Явка на выборах в Подмосковье в первый день голосования на 15:00 составила 14,8%