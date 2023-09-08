https://ria.ru/20230908/yavka-1895014454.html

Явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента

Явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента

Общая явка на выборы мэра в Москве к 15.00 первого дня голосования составила 14,5%, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:17

2023-09-08T15:17

2023-09-08T15:39

политика

москва

мосгоризбирком

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общая явка на выборы мэра в Москве к 15.00 первого дня голосования составила 14,5%, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Примерно 14,5%. То есть, достаточно высокая явка по состоянию на 15 часов 8 сентября", - сказала Кириллова.Также она отметила, что нарушений, которые носят системный, значимый характер, который может повлиять на результаты выборов, нет."В Московскую городскую избирательную комиссию никто с заявлениями с указаниями фактов нарушений не обращался", - добавила Кириллова.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/edinaya-1895010913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023