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Явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента
Явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента
Общая явка на выборы мэра в Москве к 15.00 первого дня голосования составила 14,5%, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:17
2023-09-08T15:17
2023-09-08T15:39
политика
москва
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Общая явка на выборы мэра в Москве к 15.00 первого дня голосования составила 14,5%, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Примерно 14,5%. То есть, достаточно высокая явка по состоянию на 15 часов 8 сентября", - сказала Кириллова.Также она отметила, что нарушений, которые носят системный, значимый характер, который может повлиять на результаты выборов, нет."В Московскую городскую избирательную комиссию никто с заявлениями с указаниями фактов нарушений не обращался", - добавила Кириллова.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента
Мосгоризбирком: явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента