Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 08.09.2023 (обновлено: 07:25 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vzryvy-1894884324.html
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье вновь прозвучал взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:13
2023-09-08T07:25
специальная военная операция на украине
запорожье
владимир рогов
киев
запорожская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье вновь прозвучал взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua".В четверг о взрыве в городе сообщал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Позже "Страна.ua" также сообщила о еще одном взрыве на окраинах Запорожья."Пишут о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении "Страна.ua". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230908/sumy-1894880572.html
запорожье
киев
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:473:2441:2048_1920x0_80_0_0_5b887460a6e471a017585ede88a3d572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, владимир рогов, киев, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов, Киев, Запорожская область, В мире
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье вновь прозвучал взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua".
В четверг о взрыве в городе сообщал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Позже "Страна.ua" также сообщила о еще одном взрыве на окраинах Запорожья.
«
"Пишут о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении "Страна.ua".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Сумах прогремели взрывы, сообщили СМИ
05:49
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВладимир РоговКиевЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала