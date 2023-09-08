https://ria.ru/20230908/vzryvy-1894884324.html

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2023

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ

В подконтрольном киевским властям городе Запорожье вновь прозвучал взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:13

2023-09-08T07:13

2023-09-08T07:25

специальная военная операция на украине

запорожье

владимир рогов

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запорожская область

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье вновь прозвучал взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua".В четверг о взрыве в городе сообщал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Позже "Страна.ua" также сообщила о еще одном взрыве на окраинах Запорожья."Пишут о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении "Страна.ua". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230908/sumy-1894880572.html

запорожье

киев

запорожская область

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запорожье, владимир рогов, киев, запорожская область, в мире