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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.09.2023
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
В подконтрольном киевским властям городе Запорожье вновь прозвучал взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:13
2023-09-08T07:13
2023-09-08T07:25
специальная военная операция на украине
запорожье
владимир рогов
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запорожская область
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье вновь прозвучал взрыв, пишет украинское издание "Страна.ua".В четверг о взрыве в городе сообщал РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Позже "Страна.ua" также сообщила о еще одном взрыве на окраинах Запорожья."Пишут о взрыве в Запорожье", - говорится в сообщении "Страна.ua". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов, Киев, Запорожская область, В мире
В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел ряд взрывов