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Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента

Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента - РИА Новости, 08.09.2023

Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента

Явка избирателей по итогам первого дня голосования на выборах мэра Москвы превысила 20%, сообщил РИА Новости заместитель председателя столичного избиркома... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:44

2023-09-08T20:44

2023-09-08T21:19

единый день голосования в россии — 2023

москва

россия

политика

новомосковский административный округ

дмитрий реут

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам первого дня голосования на выборах мэра Москвы превысила 20%, сообщил РИА Новости заместитель председателя столичного избиркома Дмитрий Реут."К 20.00 явка на выборы мэра Москвы составила 20,7%", – сказал он.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

москва

россия

новомосковский административный округ

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единый день голосования в россии — 2023, москва, россия, политика, новомосковский административный округ, дмитрий реут , госдума рф