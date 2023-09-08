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Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента - РИА Новости, 08.09.2023
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента
Явка избирателей по итогам первого дня голосования на выборах мэра Москвы превысила 20%, сообщил РИА Новости заместитель председателя столичного избиркома... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:44
2023-09-08T20:44
2023-09-08T21:19
единый день голосования в россии — 2023
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новомосковский административный округ
дмитрий реут
госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам первого дня голосования на выборах мэра Москвы превысила 20%, сообщил РИА Новости заместитель председателя столичного избиркома Дмитрий Реут."К 20.00 явка на выборы мэра Москвы составила 20,7%", – сказал он.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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единый день голосования в россии — 2023, москва, россия, политика, новомосковский административный округ, дмитрий реут , госдума рф
Единый день голосования в России — 2023, Москва, Россия, Политика, Новомосковский административный округ, Дмитрий Реут , Госдума РФ
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента
Явка на выборах мэра Москвы в первый день голосования составила 20,7%