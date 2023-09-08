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На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали более миллиона человек

На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали более миллиона человек - РИА Новости, 08.09.2023

На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали более миллиона человек

Более 1 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:11

2023-09-08T15:11

2023-09-08T15:14

единый день голосования в россии — 2023

москва

россия

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 1 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием."Выдано бюллетеней 1000065, получено 965617 бюллетеней", - следует из данных сайта на 15.07.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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2023

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единый день голосования в россии — 2023, москва, россия, госдума рф