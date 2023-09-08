https://ria.ru/20230908/vybory-1894974964.html
На выборах в Москве пресекли попытки кибератак
На выборах в Москве пресекли попытки кибератак - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах в Москве пресекли попытки кибератак
Все попытки атак на оператора доставки смс, а также на электронные терминалы на участках, которые происходили в первый день голосования на выборах в Москве,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:32
2023-09-08T13:32
2023-09-08T13:32
политика
москва
россия
донецкая народная республика
ольга кириллова
мосгоризбирком
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все попытки атак на оператора доставки смс, а также на электронные терминалы на участках, которые происходили в первый день голосования на выборах в Москве, оперативно пресечены, голосование продолжается в штатном режиме, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Сегодня утром наблюдались попытки атак на оператора доставки смс – людям не сразу приходили смс, которые необходимы для голосования. Также были зафиксированы попытки атаки на голосование на участках – там, напомню, установлены терминалы электронного голосования. Это привело к кратковременной задержке получения электронных бюллетеней на участках. Все атаки были оперативно и успешно пресечены, голосование продолжается в штатном режиме", - сказала Кириллова, чьи слова приводятся в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Также Кириллова подчеркнула, что избиратели, находящиеся на участках, могли проголосовать в обычном формате – с помощью бумажного бюллетеня. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230908/eksperty-1894974232.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, донецкая народная республика, ольга кириллова, мосгоризбирком, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Ольга Кириллова, Мосгоризбирком, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
На выборах в Москве пресекли попытки кибератак
На выборах в Москве пресекли попытки кибератак на оператора доставки смс