https://ria.ru/20230908/vybory-1894974964.html

На выборах в Москве пресекли попытки кибератак

На выборах в Москве пресекли попытки кибератак - РИА Новости, 08.09.2023

На выборах в Москве пресекли попытки кибератак

Все попытки атак на оператора доставки смс, а также на электронные терминалы на участках, которые происходили в первый день голосования на выборах в Москве,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:32

2023-09-08T13:32

2023-09-08T13:32

политика

москва

россия

донецкая народная республика

ольга кириллова

мосгоризбирком

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Все попытки атак на оператора доставки смс, а также на электронные терминалы на участках, которые происходили в первый день голосования на выборах в Москве, оперативно пресечены, голосование продолжается в штатном режиме, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Сегодня утром наблюдались попытки атак на оператора доставки смс – людям не сразу приходили смс, которые необходимы для голосования. Также были зафиксированы попытки атаки на голосование на участках – там, напомню, установлены терминалы электронного голосования. Это привело к кратковременной задержке получения электронных бюллетеней на участках. Все атаки были оперативно и успешно пресечены, голосование продолжается в штатном режиме", - сказала Кириллова, чьи слова приводятся в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Также Кириллова подчеркнула, что избиратели, находящиеся на участках, могли проголосовать в обычном формате – с помощью бумажного бюллетеня. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/eksperty-1894974232.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, россия, донецкая народная республика, ольга кириллова, мосгоризбирком, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023