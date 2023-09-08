https://ria.ru/20230908/vybory-1894961902.html

На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали 750 тысяч человек

На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали 750 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2023

На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали 750 тысяч человек

Более 750 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы за первые 5 часов, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:25

2023-09-08T13:25

2023-09-08T13:25

политика

москва

россия

донецкая народная республика

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 750 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы за первые 5 часов, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием."Выдано бюллетеней 750 943, получено бюллетеней 722 800", - следует из данных сайта на 13.17.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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Варвара Скокшина

политика, москва, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023