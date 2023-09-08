https://ria.ru/20230908/vybory-1894961902.html
На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали 750 тысяч человек
На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали 750 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали 750 тысяч человек
Более 750 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы за первые 5 часов, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:25
2023-09-08T13:25
2023-09-08T13:25
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 750 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы за первые 5 часов, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием."Выдано бюллетеней 750 943, получено бюллетеней 722 800", - следует из данных сайта на 13.17.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали 750 тысяч человек
На выборах мэра Москвы дистанционно проголосовали более 750 тысяч человек