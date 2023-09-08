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Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области
Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области
Выборы в Запорожской области проходят без серьезных нарушений, явка избирателей составила уже более 30%, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:27
2023-09-08T12:27
2023-09-08T12:43
запорожская область
единый день голосования в россии — 2023
донецкая народная республика
госдума рф
евгений балицкий
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Выборы в Запорожской области проходят без серьезных нарушений, явка избирателей составила уже более 30%, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений БалицкийДосрочное голосование на выборах в законодательное собрание Запорожской области стартовало 31 августа и завершилось 7 сентября."На сегодня проголосовали порядка 214 тысяч, это чуть больше 30%. Все идет по плану, никаких серьезных нарушений нет", - сказал Балицкий.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика, госдума рф, евгений балицкий, россия
Запорожская область, Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Евгений Балицкий, Россия
Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области
Балицкий: выборы в Запорожской области проходят без серьезных нарушений