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Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области

Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023

Балицкий рассказал о ходе выборов в Запорожской области

Выборы в Запорожской области проходят без серьезных нарушений, явка избирателей составила уже более 30%, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:27

2023-09-08T12:27

2023-09-08T12:43

запорожская область

единый день голосования в россии — 2023

донецкая народная республика

госдума рф

евгений балицкий

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Выборы в Запорожской области проходят без серьезных нарушений, явка избирателей составила уже более 30%, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений БалицкийДосрочное голосование на выборах в законодательное собрание Запорожской области стартовало 31 августа и завершилось 7 сентября."На сегодня проголосовали порядка 214 тысяч, это чуть больше 30%. Все идет по плану, никаких серьезных нарушений нет", - сказал Балицкий.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

запорожская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика, госдума рф, евгений балицкий, россия