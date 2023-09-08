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Полмиллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
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12:20 08.09.2023 (обновлено: 12:36 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vybory-1894940028.html
Полмиллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы
Полмиллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Полмиллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы
Более 500 тысяч человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы за чуть больше чем четыре часа, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:20
2023-09-08T12:36
москва
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 500 тысяч человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы за чуть больше чем четыре часа, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием."Выдано бюллетеней 500 003, получено бюллетеней 482 594", - следует из данных сайта на 12.16.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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москва, единый день голосования в россии — 2023
Москва, Единый день голосования в России — 2023
Полмиллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы

Более 500 тысяч человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАгитационный баннер к Единому дню голосования
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Агитационный баннер к Единому дню голосования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 500 тысяч человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы за чуть больше чем четыре часа, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.
"Выдано бюллетеней 500 003, получено бюллетеней 482 594", - следует из данных сайта на 12.16.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Наблюдатели не увидели серьезных нарушений на выборах в Подмосковье
12:34
 
МоскваЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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