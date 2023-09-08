https://ria.ru/20230908/vybory-1894940028.html

Полмиллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы

Полмиллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Полмиллиона человек проголосовали дистанционно на выборах мэра Москвы

Более 500 тысяч человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы за чуть больше чем четыре часа, следует из данных сервиса по... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:20

2023-09-08T12:20

2023-09-08T12:36

москва

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 500 тысяч человек уже приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра Москвы за чуть больше чем четыре часа, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием."Выдано бюллетеней 500 003, получено бюллетеней 482 594", - следует из данных сайта на 12.16.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/podmoskove-1894948048.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, единый день голосования в россии — 2023