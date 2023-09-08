https://ria.ru/20230908/vybory-1894879658.html

Сообщение аннулировано

Сообщение аннулировано - РИА Новости, 08.09.2023

Сообщение аннулировано

Новость, вышедшая на ленту РИА Новости в 5.00 мск 8 сентября с заголовком "Участки для голосования открылись на выборах губернатора Омской области",... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:17

2023-09-08T05:17

2023-09-08T05:33

омск

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Новость, вышедшая на ленту РИА Новости в 5.00 мск 8 сентября с заголовком "Участки для голосования открылись на выборах губернатора Омской области", аннулируется как выпущенная ошибочно.

омск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск