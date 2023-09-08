https://ria.ru/20230908/vybory-1894879658.html
Сообщение аннулировано
Сообщение аннулировано - РИА Новости, 08.09.2023
Сообщение аннулировано
Новость, вышедшая на ленту РИА Новости в 5.00 мск 8 сентября с заголовком "Участки для голосования открылись на выборах губернатора Омской области",... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:17
2023-09-08T05:17
2023-09-08T05:33
омск
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Новость, вышедшая на ленту РИА Новости в 5.00 мск 8 сентября с заголовком "Участки для голосования открылись на выборах губернатора Омской области", аннулируется как выпущенная ошибочно.
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