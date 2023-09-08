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В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич - РИА Новости, 08.09.2023
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15:16 08.09.2023 (обновлено: 15:21 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html
В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич
В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич - РИА Новости, 08.09.2023
В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич
В Косово и Метохии с прихода к власти в марте 2021 года премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти произошло 401 нападение на местных сербов и их... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:16
2023-09-08T15:21
в мире
косово
сербия
брюссель
александр вучич
альбин курти
сербская православная церковь
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БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. В Косово и Метохии с прихода к власти в марте 2021 года премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Специальное подразделение косовской полиции в пятницу оцепило и обыскало помещение давно закрытой фабрики "Лола" в поселке Зубин-Поток. Косовоалбанские полицейские также провели задержание серба на севере края по подозрениям в совершении преступления трехлетней давности. Вучич подтвердил, что 14 сентября в Брюсселе назначен новый раунд переговоров с косовоалбанскими властями и указал, что Белград ищет решение путем диалога. "С прихода Курти к власти произошло 401 нападение на сербов. На севере края за последний год произошел 41 шаг к эскалации со стороны режима Курти. Это значит, что 41 раз они напрямую попытались спровоцировать конфликты на севере края. Зафиксировано 15 нападений на сербских детей, ряд попыток сорвать работу системы здравоохранения Сербии в крае", - указал Вучич в обращении к гражданам в пятницу. Он уточнил, что из остановленных на севере края машин скорой помощи косовские полицейские неоднократно изымали медикаменты и оборудование под предлогом поисков контрабанды и оружия, задерживали водителей и медперсонал. Также зафиксировано 56 нападений на объекты Сербской православной церкви.
https://ria.ru/20230905/kosovo-1894415901.html
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в мире, косово, сербия, брюссель, александр вучич, альбин курти, сербская православная церковь
В мире, Косово, Сербия, Брюссель, Александр Вучич, Альбин Курти, Сербская православная церковь
В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич

Вучич: в Косово и Метохии произошло 401 нападение на сербов с марта 2021 года

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. В Косово и Метохии с прихода к власти в марте 2021 года премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
Специальное подразделение косовской полиции в пятницу оцепило и обыскало помещение давно закрытой фабрики "Лола" в поселке Зубин-Поток. Косовоалбанские полицейские также провели задержание серба на севере края по подозрениям в совершении преступления трехлетней давности.
Фотография, опубликованная Альбином Курти в социальной сети
Власти самопровозглашенного Косово обвинили сербов в контрабанде оружия
5 сентября, 22:49
Вучич подтвердил, что 14 сентября в Брюсселе назначен новый раунд переговоров с косовоалбанскими властями и указал, что Белград ищет решение путем диалога.
"С прихода Курти к власти произошло 401 нападение на сербов. На севере края за последний год произошел 41 шаг к эскалации со стороны режима Курти. Это значит, что 41 раз они напрямую попытались спровоцировать конфликты на севере края. Зафиксировано 15 нападений на сербских детей, ряд попыток сорвать работу системы здравоохранения Сербии в крае", - указал Вучич в обращении к гражданам в пятницу.
Он уточнил, что из остановленных на севере края машин скорой помощи косовские полицейские неоднократно изымали медикаменты и оборудование под предлогом поисков контрабанды и оружия, задерживали водителей и медперсонал. Также зафиксировано 56 нападений на объекты Сербской православной церкви.
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В миреКосовоСербияБрюссельАлександр ВучичАльбин КуртиСербская православная церковь
 
 
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