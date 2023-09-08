https://ria.ru/20230908/vuchich-1895014310.html

В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич

В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич - РИА Новости, 08.09.2023

В Косово за три года совершили 401 нападение на сербов, заявил Вучич

В Косово и Метохии с прихода к власти в марте 2021 года премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти произошло 401 нападение на местных сербов и их... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:16

2023-09-08T15:16

2023-09-08T15:21

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альбин курти

сербская православная церковь

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БЕЛГРАД, 8 сен – РИА Новости. В Косово и Метохии с прихода к власти в марте 2021 года премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти произошло 401 нападение на местных сербов и их имущество, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Специальное подразделение косовской полиции в пятницу оцепило и обыскало помещение давно закрытой фабрики "Лола" в поселке Зубин-Поток. Косовоалбанские полицейские также провели задержание серба на севере края по подозрениям в совершении преступления трехлетней давности. Вучич подтвердил, что 14 сентября в Брюсселе назначен новый раунд переговоров с косовоалбанскими властями и указал, что Белград ищет решение путем диалога. "С прихода Курти к власти произошло 401 нападение на сербов. На севере края за последний год произошел 41 шаг к эскалации со стороны режима Курти. Это значит, что 41 раз они напрямую попытались спровоцировать конфликты на севере края. Зафиксировано 15 нападений на сербских детей, ряд попыток сорвать работу системы здравоохранения Сербии в крае", - указал Вучич в обращении к гражданам в пятницу. Он уточнил, что из остановленных на севере края машин скорой помощи косовские полицейские неоднократно изымали медикаменты и оборудование под предлогом поисков контрабанды и оружия, задерживали водителей и медперсонал. Также зафиксировано 56 нападений на объекты Сербской православной церкви.

https://ria.ru/20230905/kosovo-1894415901.html

https://ria.ru/20230907/podderzhka-1894805439.html

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в мире, косово, сербия, брюссель, александр вучич, альбин курти, сербская православная церковь