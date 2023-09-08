https://ria.ru/20230908/volodin-1894916114.html
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу проголосовал на выборах мэра Москвы. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:06
2023-09-08T11:06
2023-09-08T11:06
единый день голосования в россии — 2023
вячеслав володин
госдума рф
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу проголосовал на выборах мэра Москвы. "Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы", — сообщила пресс-служба Госдумы. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230907/vybory-1894720284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, вячеслав володин, госдума рф, москва
Единый день голосования в России — 2023, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Москва
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы в пятницу