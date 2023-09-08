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Володин проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
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11:06 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/volodin-1894916114.html
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу проголосовал на выборах мэра Москвы. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:06
2023-09-08T11:06
единый день голосования в россии — 2023
вячеслав володин
госдума рф
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу проголосовал на выборах мэра Москвы. "Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы", — сообщила пресс-служба Госдумы. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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единый день голосования в россии — 2023, вячеслав володин, госдума рф, москва
Единый день голосования в России — 2023, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Москва
Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Володин проголосовал на выборах мэра Москвы в пятницу

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу проголосовал на выборах мэра Москвы.
"Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы", — сообщила пресс-служба Госдумы.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Путин примет участие в выборах мэра Москвы онлайн
Вчера, 12:27
 
Единый день голосования в России — 2023Вячеслав ВолодинГосдума РФМосква
 
 
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