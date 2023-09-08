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В МЭР рассказали о полученных гражданами КНР электронных визах в августе
В МЭР рассказали о полученных гражданами КНР электронных визах в августе - РИА Новости, 08.09.2023
В МЭР рассказали о полученных гражданами КНР электронных визах в августе
Более 15 тысяч китайских граждан в августе получили электронные визы в Россию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T20:35
2023-09-08T20:35
2023-09-08T21:02
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Более 15 тысяч китайских граждан в августе получили электронные визы в Россию, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. "Запустили электронную визу для 55 стран. Только за август ей воспользовались более 15 тысяч китайских граждан", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что ведомство также прорабатывает вопрос безналичной оплаты. "Создаём сервис "Карта туриста". Можно будет воспользоваться через мобильное приложение", - указали в министерстве. Там также рассказали, что сейчас туристы из Поднебесной путешествуя по России могут использовать китайскую платёжную систему UnionPay. "Работает в 100 тысячах точек по всей России", - уточнили в ведомстве. Там добавили, что в Китай из России доступны 30 прямых авиарейсов в неделю из 7 городов: Москвы, Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Якутска. Из Поднебесной в Россию — около 40 рейсов. Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
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В МЭР рассказали о полученных гражданами КНР электронных визах в августе
МЭР: более 15 тысяч китайских граждан в августе получили электронные визы в РФ