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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу - РИА Новости, 08.09.2023
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Туризм
 
02:47 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/venesuela-1894759591.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу - РИА Новости, 08.09.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Венесуэле и сколько можно сэкономить, воспользовавшись акцией раннего бронирования, а также объяснили,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:47
2023-09-08T02:47
туризм
туризм
новости - туризм
венесуэла
ассоциация туроператоров россии (атор)
tez tour
интурист
отдых на море
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Венесуэле и сколько можно сэкономить, воспользовавшись акцией раннего бронирования, а также объяснили, как можно добраться до курортов на Карибах, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают стабильный спрос на поездки в Венесуэлу. Туристы бронируют визиты на осенние каникулы, ноябрьские и новогодние праздники.Сейчас действуют акции раннего бронирования на осень, многие отели предоставляют скидки в 20 процентов, рассказали эксперты. Цены на туры на остров Маргарита с вылетом в сентябре и октябре на 11 ночей начинаются от 200 тысяч рублей на двоих. Такой же отдых на Новый год будет стоить не менее 330 тысяч рублей.На популярный у россиян курорт можно добраться прямым рейсом авиакомпании Nordwind и венесуэльской Conviasa. Российский перевозчик летает в страну в партнерстве с туроператором Pegas Touristik раз в 14 дней, что в три раза чаще, чем год назад. На рейсах венесуэльской авиакомпании "Интурист" и Tez Tour выкупают блоки мест.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
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туризм, новости - туризм, венесуэла, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист, Отдых на море, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу

В АТОР назвали стоимость путевки для россиян на курорты Венесуэлы

CC BY-SA 3.0 / Béria Lima de Rodríguez / Basílica Menor de Nuestra Señora del ValleКатолический собор в Эль Валье дель Эспириту Санто
Католический собор в Эль Валье дель Эспириту Санто - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Béria Lima de Rodríguez / Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Венесуэле и сколько можно сэкономить, воспользовавшись акцией раннего бронирования, а также объяснили, как можно добраться до курортов на Карибах, сообщает АТОР.
Участники рынка отмечают стабильный спрос на поездки в Венесуэлу. Туристы бронируют визиты на осенние каникулы, ноябрьские и новогодние праздники.
Сейчас действуют акции раннего бронирования на осень, многие отели предоставляют скидки в 20 процентов, рассказали эксперты. Цены на туры на остров Маргарита с вылетом в сентябре и октябре на 11 ночей начинаются от 200 тысяч рублей на двоих. Такой же отдых на Новый год будет стоить не менее 330 тысяч рублей.
На популярный у россиян курорт можно добраться прямым рейсом авиакомпании Nordwind и венесуэльской Conviasa. Российский перевозчик летает в страну в партнерстве с туроператором Pegas Touristik раз в 14 дней, что в три раза чаще, чем год назад. На рейсах венесуэльской авиакомпании "Интурист" и Tez Tour выкупают блоки мест.
Девушка в гамаке - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
Куда лететь россиянам: туры на остров Маргарита в Венесуэле
23 октября 2021, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВенесуэлаАссоциация туроператоров России (АТОР)Tez TourИнтуристОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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