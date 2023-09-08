https://ria.ru/20230908/venesuela-1894759591.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу - РИА Новости, 08.09.2023

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу

Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Венесуэле и сколько можно сэкономить, воспользовавшись акцией раннего бронирования, а также объяснили,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T02:47

2023-09-08T02:47

2023-09-08T02:47

туризм

туризм

новости - туризм

венесуэла

ассоциация туроператоров россии (атор)

tez tour

интурист

отдых на море

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Венесуэле и сколько можно сэкономить, воспользовавшись акцией раннего бронирования, а также объяснили, как можно добраться до курортов на Карибах, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают стабильный спрос на поездки в Венесуэлу. Туристы бронируют визиты на осенние каникулы, ноябрьские и новогодние праздники.Сейчас действуют акции раннего бронирования на осень, многие отели предоставляют скидки в 20 процентов, рассказали эксперты. Цены на туры на остров Маргарита с вылетом в сентябре и октябре на 11 ночей начинаются от 200 тысяч рублей на двоих. Такой же отдых на Новый год будет стоить не менее 330 тысяч рублей.На популярный у россиян курорт можно добраться прямым рейсом авиакомпании Nordwind и венесуэльской Conviasa. Российский перевозчик летает в страну в партнерстве с туроператором Pegas Touristik раз в 14 дней, что в три раза чаще, чем год назад. На рейсах венесуэльской авиакомпании "Интурист" и Tez Tour выкупают блоки мест.

https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html

венесуэла

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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