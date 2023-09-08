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Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу - РИА Новости, 08.09.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Венесуэле и сколько можно сэкономить, воспользовавшись акцией раннего бронирования, а также объяснили,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T02:47
2023-09-08T02:47
2023-09-08T02:47
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венесуэла
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется отдых в Венесуэле и сколько можно сэкономить, воспользовавшись акцией раннего бронирования, а также объяснили, как можно добраться до курортов на Карибах, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают стабильный спрос на поездки в Венесуэлу. Туристы бронируют визиты на осенние каникулы, ноябрьские и новогодние праздники.Сейчас действуют акции раннего бронирования на осень, многие отели предоставляют скидки в 20 процентов, рассказали эксперты. Цены на туры на остров Маргарита с вылетом в сентябре и октябре на 11 ночей начинаются от 200 тысяч рублей на двоих. Такой же отдых на Новый год будет стоить не менее 330 тысяч рублей.На популярный у россиян курорт можно добраться прямым рейсом авиакомпании Nordwind и венесуэльской Conviasa. Российский перевозчик летает в страну в партнерстве с туроператором Pegas Touristik раз в 14 дней, что в три раза чаще, чем год назад. На рейсах венесуэльской авиакомпании "Интурист" и Tez Tour выкупают блоки мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, венесуэла, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист, Отдых на море, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Венесуэлу
В АТОР назвали стоимость путевки для россиян на курорты Венесуэлы