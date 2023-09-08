https://ria.ru/20230908/vef-1894879514.html

Участники и гости ВЭФ во Владивостоке сдают ПЦР-тесты

Участники и гости ВЭФ во Владивостоке сдают ПЦР-тесты - РИА Новости, 08.09.2023

Участники и гости ВЭФ во Владивостоке сдают ПЦР-тесты

Гости и участники Восточного экономического форума во Владивостоке в преддверии мероприятия сдают ПЦР-тесты, ажиотажа и очередей не наблюдается, передаёт... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:14

2023-09-08T05:14

2023-09-08T05:14

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русский (остров)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Гости и участники Восточного экономического форума во Владивостоке в преддверии мероприятия сдают ПЦР-тесты, ажиотажа и очередей не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости. Форум стартует 10 сентября, для прохода на площадку участники и гости должны сдать ПЦР-тест. Пункты сдачи работают во Владивостоке, в аэропорту, а также на острове Русском. Среди прибывших в авиаузел ажиотажа или очередей на тестировании не наблюдается. Аналогичная ситуация в корпусе ДВФУ на острове Русском. Кроме того, в пятницу нет очередей и на получение аккредитационных бейджей для участия в форуме. Парковка по Университетскому проспекту на острове запрещена, в кампус разрешают въезд только по аккредитационным пропускам. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/vef-1894878685.html

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владивосток

русский (остров)

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владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество