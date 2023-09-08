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Участники и гости ВЭФ во Владивостоке сдают ПЦР-тесты - РИА Новости, 08.09.2023
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05:14 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/vef-1894879514.html
Участники и гости ВЭФ во Владивостоке сдают ПЦР-тесты
Участники и гости ВЭФ во Владивостоке сдают ПЦР-тесты - РИА Новости, 08.09.2023
Участники и гости ВЭФ во Владивостоке сдают ПЦР-тесты
Гости и участники Восточного экономического форума во Владивостоке в преддверии мероприятия сдают ПЦР-тесты, ажиотажа и очередей не наблюдается, передаёт... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:14
2023-09-08T05:14
владивосток
русский (остров)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Гости и участники Восточного экономического форума во Владивостоке в преддверии мероприятия сдают ПЦР-тесты, ажиотажа и очередей не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости. Форум стартует 10 сентября, для прохода на площадку участники и гости должны сдать ПЦР-тест. Пункты сдачи работают во Владивостоке, в аэропорту, а также на острове Русском. Среди прибывших в авиаузел ажиотажа или очередей на тестировании не наблюдается. Аналогичная ситуация в корпусе ДВФУ на острове Русском. Кроме того, в пятницу нет очередей и на получение аккредитационных бейджей для участия в форуме. Парковка по Университетскому проспекту на острове запрещена, в кампус разрешают въезд только по аккредитационным пропускам. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230908/vef-1894878685.html
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владивосток, русский (остров), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество
Владивосток, Русский (остров), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Общество
Участники и гости ВЭФ во Владивостоке сдают ПЦР-тесты

Гости и участники ВЭФ-2023 сдают ПЦР во Владивостоке, ажиотажа не наблюдается

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроведение пцр-исследования
Проведение пцр-исследования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проведение пцр-исследования. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Гости и участники Восточного экономического форума во Владивостоке в преддверии мероприятия сдают ПЦР-тесты, ажиотажа и очередей не наблюдается, передаёт корреспондент РИА Новости.
Форум стартует 10 сентября, для прохода на площадку участники и гости должны сдать ПЦР-тест. Пункты сдачи работают во Владивостоке, в аэропорту, а также на острове Русском. Среди прибывших в авиаузел ажиотажа или очередей на тестировании не наблюдается. Аналогичная ситуация в корпусе ДВФУ на острове Русском.
Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Кроме того, в пятницу нет очередей и на получение аккредитационных бейджей для участия в форуме.
Парковка по Университетскому проспекту на острове запрещена, в кампус разрешают въезд только по аккредитационным пропускам.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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ВладивостокРусский (остров)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Общество
 
 
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