https://ria.ru/20230908/vef-1894878685.html

Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета Чжан

Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета Чжан - РИА Новости, 08.09.2023

Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета Чжан

Вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин возглавит делегацию КНР на Восточном экономическом форуме, с ним ожидаются представители двух провинций страны, сообщили в РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:57

2023-09-08T04:57

2023-09-08T05:25

дальневосточный федеральный университет

китай

хэйлунцзян

владивосток

мао нин

си цзиньпин

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин возглавит делегацию КНР на Восточном экономическом форуме, с ним ожидаются представители двух провинций страны, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.Ранее пресс-служба сообщила, что присутствие представителей десяти азиатских стран, в том числе Китая, ожидается на Восточном экономическом форуме. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник заявила, что не располагает информацией о том, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на форум."Главой представительной делегации КНР станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. В составе делегации будут и представители регионов Китая - провинций Хэйлунцзян и Ляонин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/forum-1894876578.html

китай

хэйлунцзян

владивосток

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дальневосточный федеральный университет, китай, хэйлунцзян, владивосток, мао нин, си цзиньпин