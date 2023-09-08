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Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета Чжан - РИА Новости, 08.09.2023
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04:57 08.09.2023 (обновлено: 05:25 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/vef-1894878685.html
Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета Чжан
Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета Чжан - РИА Новости, 08.09.2023
Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета Чжан
Вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин возглавит делегацию КНР на Восточном экономическом форуме, с ним ожидаются представители двух провинций страны, сообщили в РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:57
2023-09-08T05:25
дальневосточный федеральный университет
китай
хэйлунцзян
владивосток
мао нин
си цзиньпин
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин возглавит делегацию КНР на Восточном экономическом форуме, с ним ожидаются представители двух провинций страны, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.Ранее пресс-служба сообщила, что присутствие представителей десяти азиатских стран, в том числе Китая, ожидается на Восточном экономическом форуме. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник заявила, что не располагает информацией о том, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на форум."Главой представительной делегации КНР станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. В составе делегации будут и представители регионов Китая - провинций Хэйлунцзян и Ляонин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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китай
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дальневосточный федеральный университет, китай, хэйлунцзян, владивосток, мао нин, си цзиньпин
Дальневосточный федеральный университет, Китай, Хэйлунцзян, Владивосток, Мао Нин, Си Цзиньпин
Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета Чжан

Делегацию КНР на ВЭФ-2023 в Приморье возглавит вице-премьер госсовета Чжан Гоцин

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин возглавит делегацию КНР на Восточном экономическом форуме, с ним ожидаются представители двух провинций страны, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Ранее пресс-служба сообщила, что присутствие представителей десяти азиатских стран, в том числе Китая, ожидается на Восточном экономическом форуме. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во вторник заявила, что не располагает информацией о том, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на форум.
"Главой представительной делегации КНР станет вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. В составе делегации будут и представители регионов Китая - провинций Хэйлунцзян и Ляонин", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На ВЭФ в Приморье ожидают представителей десяти стран Азии
04:02
 
Дальневосточный федеральный университетКитайХэйлунцзянВладивостокМао НинСи Цзиньпин
 
 
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