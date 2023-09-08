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СМИ: число американских военных в Нигере может сократиться вдвое - РИА Новости, 08.09.2023
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19:55 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/vdvoe-1895094590.html
СМИ: число американских военных в Нигере может сократиться вдвое
СМИ: число американских военных в Нигере может сократиться вдвое - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: число американских военных в Нигере может сократиться вдвое
США готовятся почти вдвое сократить военный контингент в Нигере, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников американского оборонного ведомства. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:55
2023-09-08T19:55
в мире
нигер
сша
америка
мохамед базум
politico
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США готовятся почти вдвое сократить военный контингент в Нигере, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников американского оборонного ведомства. Накануне американский военный чиновник подтвердил РИА Новости сообщения о передислокации и частичном выводе персонала из Нигера. Позднее на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США передислоцируют войска и имущество в Нигере с одной авиабазу на другую, но "общая расстановка сил в регионе", несмотря на это, не изменилась. По ее данным, сейчас в Нигере около 1100 сотрудников минобороны США. "Общая численность войск (США - ред.) в Нигере может сократиться с 1200 до переворота 26 июня до где-то между 500 и 1000 в ближайшие несколько недель", - пишет издание, ссылаясь на анонимного чиновника минобороны. Тот же источник уточнил изданию, что Америка пытается сократить контингент в Ниамее, но по-прежнему "сохраняет возможность проводить контртеррористические операции". Politico уточняет, что подобное сокращение стало бы первым "значительным" выводом американских войск из Нигера после переворота. Еще один неназванный чиновник оборонного ведомства США заявил изданию, что "число (военных - ред.) для нас не так важно, как функция, которую они выполняют". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230907/niger-1894847498.html
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в мире, нигер, сша, америка, мохамед базум, politico, министерство обороны сша
В мире, Нигер, США, Америка, Мохамед Базум, Politico, Министерство обороны США
СМИ: число американских военных в Нигере может сократиться вдвое

Politico: США готовятся почти вдвое сократить военный контингент в Нигере

© Фото : U.S. Army / Sgt. Brandon BruerСолдаты армии США
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Brandon Bruer
Солдаты армии США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. США готовятся почти вдвое сократить военный контингент в Нигере, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников американского оборонного ведомства.
Накануне американский военный чиновник подтвердил РИА Новости сообщения о передислокации и частичном выводе персонала из Нигера. Позднее на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США передислоцируют войска и имущество в Нигере с одной авиабазу на другую, но "общая расстановка сил в регионе", несмотря на это, не изменилась. По ее данным, сейчас в Нигере около 1100 сотрудников минобороны США.
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"Общая численность войск (США - ред.) в Нигере может сократиться с 1200 до переворота 26 июня до где-то между 500 и 1000 в ближайшие несколько недель", - пишет издание, ссылаясь на анонимного чиновника минобороны.
Тот же источник уточнил изданию, что Америка пытается сократить контингент в Ниамее, но по-прежнему "сохраняет возможность проводить контртеррористические операции".
Politico уточняет, что подобное сокращение стало бы первым "значительным" выводом американских войск из Нигера после переворота.
Еще один неназванный чиновник оборонного ведомства США заявил изданию, что "число (военных - ред.) для нас не так важно, как функция, которую они выполняют".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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