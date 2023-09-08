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Шмыгаль пообещал поставлять зерно Африке и Азии через Дунай - РИА Новости, 08.09.2023
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19:00 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895083252.html
Шмыгаль пообещал поставлять зерно Африке и Азии через Дунай
Шмыгаль пообещал поставлять зерно Африке и Азии через Дунай - РИА Новости, 08.09.2023
Шмыгаль пообещал поставлять зерно Африке и Азии через Дунай
Правительство Украины утвердило постановление, согласно которому через дунайские порты будет поставляться гуманитарная помощь в виде пшеницы и кукурузы странам... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:00
2023-09-08T19:00
экономика
украина
денис шмыгаль
оон
африка
зерновая сделка
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство Украины утвердило постановление, согласно которому через дунайские порты будет поставляться гуманитарная помощь в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Дунайские порты теперь будут привлечены к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии. Одобрили соответствующее постановление на заседании правительства. Помощь будет оказываться в рамках инициативы Владимира Зеленского Grain from Ukraine", - написал Шмыгаль. Он отметил, что Киев продолжает работать с ООН и другими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт c Украины и окончательно разблокировать черноморские порты. Как сообщал 17 августа министр аграрной политики Украины Николай Сольский, Киев за прошедший месяц вывез через украинские порты на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) 2 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, этот показатель планируется увеличить вдвое. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
https://ria.ru/20230907/zerno-1894833066.html
https://ria.ru/20230905/sdelka-1894298969.html
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экономика, украина, денис шмыгаль, оон, африка, зерновая сделка
Экономика, Украина, Денис Шмыгаль, ООН, Африка, Зерновая сделка
Шмыгаль пообещал поставлять зерно Африке и Азии через Дунай

Шмыгаль: Украина будет поставлять зерно странам Африки и Азии через порты Дуная

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Правительство Украины утвердило постановление, согласно которому через дунайские порты будет поставляться гуманитарная помощь в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Дунайские порты теперь будут привлечены к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии. Одобрили соответствующее постановление на заседании правительства. Помощь будет оказываться в рамках инициативы Владимира Зеленского Grain from Ukraine", - написал Шмыгаль. Он отметил, что Киев продолжает работать с ООН и другими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт c Украины и окончательно разблокировать черноморские порты.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
СМИ: Сунак и Зеленский обсудили разблокирование зернового коридора
7 сентября, 18:55
Как сообщал 17 августа министр аграрной политики Украины Николай Сольский, Киев за прошедший месяц вывез через украинские порты на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) 2 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, этот показатель планируется увеличить вдвое.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В РЗС рассказали, почему Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки
5 сентября, 14:35
 
ЭкономикаУкраинаДенис ШмыгальООНАфрикаЗерновая сделка
 
 
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