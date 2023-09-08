https://ria.ru/20230908/turisty-1895063236.html

Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами

Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами - РИА Новости, 08.09.2023

Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами

"Интурист" и авиакомпании РФ обсуждают перевозку пассажиров Red Sea, которые должны улететь из Египта 12 и 15 сентября, сообщила в телеграм-канале Росавиация. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:49

2023-09-08T17:49

2023-09-08T17:56

туризм

интурист

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

египет

новости - туризм

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Интурист" и авиакомпании РФ обсуждают перевозку пассажиров Red Sea, которые должны улететь из Египта 12 и 15 сентября, сообщила в телеграм-канале Росавиация."Авиакомпания "Азур Эйр" окажет содействие туроператору "Интурист". Ночным рейсом 9 сентября авиакомпания готова перевезти из Москвы на курорт российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из Шереметьево. Завтра на рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организована перевозка отдыхающих Шарм-эль-Шейха. Вопрос организации предстоящей перевозки на 12 сентября и 15 сентября в стадии обсуждения между туроператором "Интурист" и российскими авиакомпаниями",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

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интурист, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, египет, новости - туризм