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Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами - РИА Новости, 08.09.2023
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Туризм
 
17:49 08.09.2023 (обновлено: 17:56 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/turisty-1895063236.html
Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами
Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами - РИА Новости, 08.09.2023
Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами
"Интурист" и авиакомпании РФ обсуждают перевозку пассажиров Red Sea, которые должны улететь из Египта 12 и 15 сентября, сообщила в телеграм-канале Росавиация. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:49
2023-09-08T17:56
туризм
интурист
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
египет
новости - туризм
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Интурист" и авиакомпании РФ обсуждают перевозку пассажиров Red Sea, которые должны улететь из Египта 12 и 15 сентября, сообщила в телеграм-канале Росавиация."Авиакомпания "Азур Эйр" окажет содействие туроператору "Интурист". Ночным рейсом 9 сентября авиакомпания готова перевезти из Москвы на курорт российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из Шереметьево. Завтра на рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организована перевозка отдыхающих Шарм-эль-Шейха. Вопрос организации предстоящей перевозки на 12 сентября и 15 сентября в стадии обсуждения между туроператором "Интурист" и российскими авиакомпаниями",- говорится в сообщении.
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интурист, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, египет, новости - туризм
Туризм, Интурист, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Египет, Новости - Туризм
Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами

Росавиация: Интурист обсуждает перевозку пассажиров Red Sea из Египта

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Интурист" и авиакомпании РФ обсуждают перевозку пассажиров Red Sea, которые должны улететь из Египта 12 и 15 сентября, сообщила в телеграм-канале Росавиация.
"Авиакомпания "Азур Эйр" окажет содействие туроператору "Интурист". Ночным рейсом 9 сентября авиакомпания готова перевезти из Москвы на курорт российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из Шереметьево. Завтра на рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организована перевозка отдыхающих Шарм-эль-Шейха. Вопрос организации предстоящей перевозки на 12 сентября и 15 сентября в стадии обсуждения между туроператором "Интурист" и российскими авиакомпаниями",- говорится в сообщении.
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ТуризмИнтуристФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияЕгипетНовости - Туризм
 
 
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