https://ria.ru/20230908/turisty-1895063236.html
Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами
Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами - РИА Новости, 08.09.2023
Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами
"Интурист" и авиакомпании РФ обсуждают перевозку пассажиров Red Sea, которые должны улететь из Египта 12 и 15 сентября, сообщила в телеграм-канале Росавиация. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:49
2023-09-08T17:49
2023-09-08T17:56
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Интурист" и авиакомпании РФ обсуждают перевозку пассажиров Red Sea, которые должны улететь из Египта 12 и 15 сентября, сообщила в телеграм-канале Росавиация."Авиакомпания "Азур Эйр" окажет содействие туроператору "Интурист". Ночным рейсом 9 сентября авиакомпания готова перевезти из Москвы на курорт российских туристов, которые ранее не смогли вылететь из Шереметьево. Завтра на рейсе российской авиакомпании в обратном направлении будет организована перевозка отдыхающих Шарм-эль-Шейха. Вопрос организации предстоящей перевозки на 12 сентября и 15 сентября в стадии обсуждения между туроператором "Интурист" и российскими авиакомпаниями",- говорится в сообщении.
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интурист, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, египет, новости - туризм
Туризм, Интурист, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Египет, Новости - Туризм
Росавиация рассказала о ситуации с застрявшими в Египте туристами
Росавиация: Интурист обсуждает перевозку пассажиров Red Sea из Египта