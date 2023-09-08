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Глава Кузбасса Цивилев проголосовал в первый день выборов
Глава Кузбасса Цивилев проголосовал в первый день выборов - РИА Новости, 08.09.2023
Глава Кузбасса Цивилев проголосовал в первый день выборов
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал в первый день выборов, сообщается в Telegram-канале главы региона. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T07:17
2023-09-08T07:17
2023-09-08T10:58
кемеровская область
сергей цивилев
политика
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КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал в первый день выборов, сообщается в Telegram-канале главы региона. "С 8 часов утра в Кузбассе работают 1604 избирательных участка. Стартовали выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления. Глава региона Сергей Цивилев проголосовал на избирательном участке №331 в Кемерове", – говорится в сообщении. "Рад, что на участке сегодня так много голосующих. Последние несколько лет показали, что кузбассовцы - по-настоящему неравнодушные люди, патриоты своей страны и региона. Мы вместе выбираем будущее Кузбасса!" - обратился Цивилев к жителям области. Голосование продлится три дня - 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки работают с 08.00 до 20.00.
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кемеровская область, сергей цивилев, политика
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Политика
Глава Кузбасса Цивилев проголосовал в первый день выборов
Глава Кемеровской области Цивилев проголосовал в первый день выборов