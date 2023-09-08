https://ria.ru/20230908/tsivilev-1894884455.html

Глава Кузбасса Цивилев проголосовал в первый день выборов

Глава Кузбасса Цивилев проголосовал в первый день выборов - РИА Новости, 08.09.2023

Глава Кузбасса Цивилев проголосовал в первый день выборов

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал в первый день выборов, сообщается в Telegram-канале главы региона. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:17

2023-09-08T07:17

2023-09-08T10:58

кемеровская область

сергей цивилев

политика

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КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал в первый день выборов, сообщается в Telegram-канале главы региона. "С 8 часов утра в Кузбассе работают 1604 избирательных участка. Стартовали выборы губернатора, депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления. Глава региона Сергей Цивилев проголосовал на избирательном участке №331 в Кемерове", – говорится в сообщении. "Рад, что на участке сегодня так много голосующих. Последние несколько лет показали, что кузбассовцы - по-настоящему неравнодушные люди, патриоты своей страны и региона. Мы вместе выбираем будущее Кузбасса!" - обратился Цивилев к жителям области. Голосование продлится три дня - 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки работают с 08.00 до 20.00.

https://ria.ru/20230908/vybory-1894869310.html

кемеровская область

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кемеровская область, сергей цивилев, политика