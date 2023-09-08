https://ria.ru/20230908/trevoga-1894892976.html
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.09.2023
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:09
2023-09-08T09:09
2023-09-08T09:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 8.56 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях. Следом тревогу объявили в Киевской, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Николаевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230908/spiral-1894882110.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины. включая Киевскую, объявили воздушную тревогу