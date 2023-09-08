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В Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.09.2023
В Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T01:40
2023-09-08T01:40
2023-09-08T01:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в промежутке с 1.27 до 1.31 (совпадает с мск). Ранее тревога прозвучала в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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вооруженные силы рф, харьковская область, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Украина, Киев, В мире
В Николаевской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги