https://ria.ru/20230908/terminaly-1895054761.html

В Москве опровергли утверждения об ожидании у терминалов голосования

В Москве опровергли утверждения об ожидании у терминалов голосования - РИА Новости, 08.09.2023

В Москве опровергли утверждения об ожидании у терминалов голосования

Утверждения в соцсетях о долгом ожидании у терминалов электронного голосования в Москве не подтверждаются, пока таких случаев нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:21

2023-09-08T17:21

2023-09-08T17:21

москва

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Утверждения в соцсетях о долгом ожидании у терминалов электронного голосования в Москве не подтверждаются, пока таких случаев нет, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "Мы видим сообщения (в соцсетях), несколько из них проверили, там не подтверждается, у нас человек находится на месте, говорит: "Пожалуйста, все голосуют, всё работает, я это вижу, я рядом стою", - сказал Ковалёв, отвечая на вопрос, были ли случаи, когда очередь у терминалов превышала полчаса. Он отметил, что пока таких случаев нет. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/yavka-1895014454.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, единый день голосования в россии — 2023