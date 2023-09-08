https://ria.ru/20230908/terminaly-1895054761.html
В Москве опровергли утверждения об ожидании у терминалов голосования
В Москве опровергли утверждения об ожидании у терминалов голосования - РИА Новости, 08.09.2023
В Москве опровергли утверждения об ожидании у терминалов голосования
Утверждения в соцсетях о долгом ожидании у терминалов электронного голосования в Москве не подтверждаются, пока таких случаев нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:21
2023-09-08T17:21
2023-09-08T17:21
москва
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Утверждения в соцсетях о долгом ожидании у терминалов электронного голосования в Москве не подтверждаются, пока таких случаев нет, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. "Мы видим сообщения (в соцсетях), несколько из них проверили, там не подтверждается, у нас человек находится на месте, говорит: "Пожалуйста, все голосуют, всё работает, я это вижу, я рядом стою", - сказал Ковалёв, отвечая на вопрос, были ли случаи, когда очередь у терминалов превышала полчаса. Он отметил, что пока таких случаев нет. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230908/yavka-1895014454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, единый день голосования в россии — 2023
Москва, Единый день голосования в России — 2023
В Москве опровергли утверждения об ожидании у терминалов голосования
Штаб наблюдателей Москвы опроверг сообщения об ожидании у терминалов на выборах
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Утверждения в соцсетях о долгом ожидании у терминалов электронного голосования в Москве не подтверждаются, пока таких случаев нет, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
"Мы видим сообщения (в соцсетях), несколько из них проверили, там не подтверждается, у нас человек находится на месте, говорит: "Пожалуйста, все голосуют, всё работает, я это вижу, я рядом стою", - сказал Ковалёв, отвечая на вопрос, были ли случаи, когда очередь у терминалов превышала полчаса.
Он отметил, что пока таких случаев нет.
Выборы в России
в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО
).
Явка на выборах в Москве к 15:00 составила 14,5 процента