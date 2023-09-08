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Чибис номинировал Териберку на звание столицы "Серебряного ожерелья" - РИА Новости, 08.09.2023
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Мурманская область
 
12:52 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/teriberka-1894953062.html
Чибис номинировал Териберку на звание столицы "Серебряного ожерелья"
Чибис номинировал Териберку на звание столицы "Серебряного ожерелья" - РИА Новости, 08.09.2023
Чибис номинировал Териберку на звание столицы "Серебряного ожерелья"
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на образовательном форуме "Ладога", рассказал о возможностях и перспективах для молодежи в регионе, а также РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:52
2023-09-08T12:52
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на образовательном форуме "Ладога", рассказал о возможностях и перспективах для молодежи в регионе, а также номинировал знаменитое село Териберка на звание столицы турпроекта "Серебряное ожерелье России", сообщило министерство информационной политики региона. "Специальным событием форума стал старт выборов новой столицы туристического проекта "Серебряное ожерелье России", где Андрей Чибис номинировал от нашего региона Териберку. Для участников мероприятия прошло очное голосование, а жители СЗФО до 30 сентября могут проголосовать онлайн в официальном сообществе форума "Ладога", – говорится в сообщении. В ходе панельной дискуссии "Молодёжное серебряное ожерелье России" губернаторы СЗФО рассказали о возможностях для молодёжи в регионах. Губернатор Чибис отметил, что в российской Арктике живет 2% населения страны, а ВВП составляет 10%. По мнению мурманского губернатора, сегодня русский Север переживает второе рождение. "Если брать Мурманскую область, то за последние четыре года валовый региональный продукт на душу населения вырос в 2,5 раза. Жить в Арктике, в Мурманской области – значит создавать будущее страны сегодня, здесь и сейчас", - подчеркнул Чибис, напомнив о том, как в советское время было престижно работать на Крайнем севере, развивать Арктику и страну. Губернатор рассказал, что правительство региона при поддержке федерального правительства, крупного бизнеса модернизирует образовательную среду, делает ее более комфортной и выстраивает систему профориентации. "Сегодня мы стремимся дать молодёжи востребованное образование и вектор, чтобы они могли самореализоваться именно на крупных, уникальных проектах в Мурманской области, а также реализовать собственные идеи, к примеру, в направлении туризма в Арктике, который растет неимоверными темпами", - отметил глава региона. Он добавил, что впервые с 1990-х годов в регионе есть приток трудоспособного населения, и приезжает много молодых специалистов, молодежь все чаще принимает решение оставаться на севере.
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мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис

Чибис номинировал Териберку на звание столицы "Серебряного ожерелья"

© Фото : Андрей БелавинКладбище кораблей, Териберка
Кладбище кораблей, Териберка - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Андрей Белавин
Кладбище кораблей, Териберка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на образовательном форуме "Ладога", рассказал о возможностях и перспективах для молодежи в регионе, а также номинировал знаменитое село Териберка на звание столицы турпроекта "Серебряное ожерелье России", сообщило министерство информационной политики региона.
"Специальным событием форума стал старт выборов новой столицы туристического проекта "Серебряное ожерелье России", где Андрей Чибис номинировал от нашего региона Териберку. Для участников мероприятия прошло очное голосование, а жители СЗФО до 30 сентября могут проголосовать онлайн в официальном сообществе форума "Ладога", – говорится в сообщении.
В ходе панельной дискуссии "Молодёжное серебряное ожерелье России" губернаторы СЗФО рассказали о возможностях для молодёжи в регионах. Губернатор Чибис отметил, что в российской Арктике живет 2% населения страны, а ВВП составляет 10%. По мнению мурманского губернатора, сегодня русский Север переживает второе рождение.
"Если брать Мурманскую область, то за последние четыре года валовый региональный продукт на душу населения вырос в 2,5 раза. Жить в Арктике, в Мурманской области – значит создавать будущее страны сегодня, здесь и сейчас", - подчеркнул Чибис, напомнив о том, как в советское время было престижно работать на Крайнем севере, развивать Арктику и страну.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Губернатор рассказал, что правительство региона при поддержке федерального правительства, крупного бизнеса модернизирует образовательную среду, делает ее более комфортной и выстраивает систему профориентации.
"Сегодня мы стремимся дать молодёжи востребованное образование и вектор, чтобы они могли самореализоваться именно на крупных, уникальных проектах в Мурманской области, а также реализовать собственные идеи, к примеру, в направлении туризма в Арктике, который растет неимоверными темпами", - отметил глава региона. Он добавил, что впервые с 1990-х годов в регионе есть приток трудоспособного населения, и приезжает много молодых специалистов, молодежь все чаще принимает решение оставаться на севере.
 
Мурманская областьМурманская областьАндрей Чибис
 
 
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