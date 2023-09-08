https://ria.ru/20230908/teriberka-1894953062.html

Чибис номинировал Териберку на звание столицы "Серебряного ожерелья"

Чибис номинировал Териберку на звание столицы "Серебряного ожерелья" - РИА Новости, 08.09.2023

Чибис номинировал Териберку на звание столицы "Серебряного ожерелья"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на образовательном форуме "Ладога", рассказал о возможностях и перспективах для молодежи в регионе, а также РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:52

2023-09-08T12:52

2023-09-08T12:52

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на образовательном форуме "Ладога", рассказал о возможностях и перспективах для молодежи в регионе, а также номинировал знаменитое село Териберка на звание столицы турпроекта "Серебряное ожерелье России", сообщило министерство информационной политики региона. "Специальным событием форума стал старт выборов новой столицы туристического проекта "Серебряное ожерелье России", где Андрей Чибис номинировал от нашего региона Териберку. Для участников мероприятия прошло очное голосование, а жители СЗФО до 30 сентября могут проголосовать онлайн в официальном сообществе форума "Ладога", – говорится в сообщении. В ходе панельной дискуссии "Молодёжное серебряное ожерелье России" губернаторы СЗФО рассказали о возможностях для молодёжи в регионах. Губернатор Чибис отметил, что в российской Арктике живет 2% населения страны, а ВВП составляет 10%. По мнению мурманского губернатора, сегодня русский Север переживает второе рождение. "Если брать Мурманскую область, то за последние четыре года валовый региональный продукт на душу населения вырос в 2,5 раза. Жить в Арктике, в Мурманской области – значит создавать будущее страны сегодня, здесь и сейчас", - подчеркнул Чибис, напомнив о том, как в советское время было престижно работать на Крайнем севере, развивать Арктику и страну. Губернатор рассказал, что правительство региона при поддержке федерального правительства, крупного бизнеса модернизирует образовательную среду, делает ее более комфортной и выстраивает систему профориентации. "Сегодня мы стремимся дать молодёжи востребованное образование и вектор, чтобы они могли самореализоваться именно на крупных, уникальных проектах в Мурманской области, а также реализовать собственные идеи, к примеру, в направлении туризма в Арктике, который растет неимоверными темпами", - отметил глава региона. Он добавил, что впервые с 1990-х годов в регионе есть приток трудоспособного населения, и приезжает много молодых специалистов, молодежь все чаще принимает решение оставаться на севере.

https://ria.ru/20230829/shkoly-1893018875.html

мурманская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, андрей чибис