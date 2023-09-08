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Глава МИД Германии заявила о трудностях с поставкой Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 08.09.2023 (обновлено: 11:41 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/taurus-1894922945.html
Глава МИД Германии заявила о трудностях с поставкой Киеву ракет Taurus
Глава МИД Германии заявила о трудностях с поставкой Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 08.09.2023
Глава МИД Германии заявила о трудностях с поставкой Киеву ракет Taurus
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями, поскольку требуют... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:40
2023-09-08T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
анналена бербок
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями, поскольку требуют времени для согласования каждой детали. "Это не то, что можно сделать быстро - как и в случае с танками Leopard и системой ПВО IRIS-T, сначала нужно уточнить каждую деталь", - заявила министр в интервью медиагруппе Funke. По словам Бербок, просьба о передаче ракет "более чем понятна", однако министр ушла от ответа на вопрос о том, считает ли она нужным ограничивать дальность ракет. В конце августа глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине, но предложил ограничить их дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины". Ранее отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. На данный момент новых решений по поставкам не принято. Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Украине, но заявил, что у них должна быть ограничена дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины". Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230831/taurus-1893445010.html
https://ria.ru/20230829/zapasy-1893018510.html
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в мире, украина, германия, анналена бербок, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава МИД Германии заявила о трудностях с поставкой Киеву ракет Taurus

Бербок: поставки Украине ракет Taurus требуют времени для согласования деталей

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя
Ракета Taurus, запущенная с истребителя - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями, поскольку требуют времени для согласования каждой детали.
"Это не то, что можно сделать быстро - как и в случае с танками Leopard и системой ПВО IRIS-T, сначала нужно уточнить каждую деталь", - заявила министр в интервью медиагруппе Funke. По словам Бербок, просьба о передаче ракет "более чем понятна", однако министр ушла от ответа на вопрос о том, считает ли она нужным ограничивать дальность ракет.
Ракета Taurus, запущенная с истребителя - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В СНБО Украины объяснили нежелание Берлина поставлять Киеву ракеты Taurus
31 августа, 17:09
В конце августа глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине, но предложил ограничить их дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины".
Ранее отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. На данный момент новых решений по поставкам не принято. Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Украине, но заявил, что у них должна быть ограничена дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины".
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
У Киева к октябрю могут закончиться запасы Storm Shadow и Scalp, пишут СМИ
29 августа, 21:13
Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Атака соединений 5-й гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, Курская битва, Великая Отечественная война 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Контрнаступ вермахта: история повторяется
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияАнналена БербокВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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