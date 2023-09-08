https://ria.ru/20230908/taurus-1894922945.html

Глава МИД Германии заявила о трудностях с поставкой Киеву ракет Taurus

Глава МИД Германии заявила о трудностях с поставкой Киеву ракет Taurus - РИА Новости, 08.09.2023

Глава МИД Германии заявила о трудностях с поставкой Киеву ракет Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями, поскольку требуют... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:40

2023-09-08T11:40

2023-09-08T11:41

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями, поскольку требуют времени для согласования каждой детали. "Это не то, что можно сделать быстро - как и в случае с танками Leopard и системой ПВО IRIS-T, сначала нужно уточнить каждую деталь", - заявила министр в интервью медиагруппе Funke. По словам Бербок, просьба о передаче ракет "более чем понятна", однако министр ушла от ответа на вопрос о том, считает ли она нужным ограничивать дальность ракет. В конце августа глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Taurus Украине, но предложил ограничить их дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины". Ранее отвечая в ходе открытых дверей официальных ведомств в Берлине на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией. На данный момент новых решений по поставкам не принято. Глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц выступил за поставку крылатых ракет Украине, но заявил, что у них должна быть ограничена дальность поражения, чтобы "они применялись только для защиты территории Украины". Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230831/taurus-1893445010.html

https://ria.ru/20230829/zapasy-1893018510.html

https://ria.ru/20230705/kontrnastup-1882237985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, анналена бербок, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр