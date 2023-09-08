https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html

СПЧ: Украина прилагает все усилия для срыва выборов в новых регионах России

СПЧ: Украина прилагает все усилия для срыва выборов в новых регионах России - РИА Новости, 08.09.2023

СПЧ: Украина прилагает все усилия для срыва выборов в новых регионах России

Украина прилагает серьезные усилия для срыва выборов в новых регионах, явка там высокая, в Херсонской области явка уже выше 50%, сообщил член СПЧ,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:30

2023-09-08T15:30

2023-09-08T18:12

политика

россия

кирилл вышинский

госдума рф

украина

здоровье - общество

херсонская область

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Украина прилагает серьезные усилия для срыва выборов в новых регионах, явка там высокая, в Херсонской области явка уже выше 50%, сообщил член СПЧ, исполнительный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. "Очень серьезные усилия прилагают на Украине для того, чтобы помешать этому процессу, там прекрасно осознают, что явка высокая, в Херсонской области, напомню, уже больше 50%, а выборы далеко не состоялись", - сказал Вышинский на брифинге в ситуационном центре ОП РФ. По его словам, это мощный сигнал для Украины о том, что люди готовы последовательно вливаться в политическую систему РФ, формировать российскую систему власти. Также он рассказал, что в Донецкой республике явка составила более 40-45%. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/yavka-1895014454.html

https://ria.ru/20230908/edinaya-1895010913.html

россия

украина

херсонская область

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политика, россия, кирилл вышинский, госдума рф, украина, здоровье - общество, херсонская область , единый день голосования в россии — 2023