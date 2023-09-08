https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895067134.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:36

2023-09-08T18:36

2023-09-08T18:36

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

спецоперация

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили более 20 атак противника на Донецком, Краснолиманском, Запорожском, Купянском и Южнодонецком направлениях. ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих. Кроме того, ликвидированы 113 районов скопления живой силы и техники, три командно-наблюдательных пункта, полевой склад боеприпасов. Средства ПВО сбили 31 беспилотник и четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 467 самолетов, 248 вертолетов, 6498 беспилотников, 436 зенитных ракетных комплексов, 1149 реактивных систем залпового огня, 11 721 танк и другие бронемашины, 6289 орудий полевой артиллерии и 12 794 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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