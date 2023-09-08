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ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1895009554.html
ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области
ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области
Российские авиация и артиллерия уничтожили в течение суток украинскую РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:00
2023-09-08T15:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в течение суток украинскую РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько командно-наблюдательных пунктов 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны на Донбассе, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Минобороны также сообщило, что в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области

МО: ВС России за сутки уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Российская реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в течение суток украинскую РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько командно-наблюдательных пунктов 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны на Донбассе, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Минобороны также сообщило, что в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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