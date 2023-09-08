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ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области

ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023

ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области

Российские авиация и артиллерия уничтожили в течение суток украинскую РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:00

2023-09-08T15:00

2023-09-08T15:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в течение суток украинскую РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько командно-наблюдательных пунктов 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны на Донбассе, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Минобороны также сообщило, что в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.

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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф