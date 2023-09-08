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ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области
ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области
Российские авиация и артиллерия уничтожили в течение суток украинскую РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:00
2023-09-08T15:00
2023-09-08T15:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в течение суток украинскую РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У в Запорожской области, несколько командно-наблюдательных пунктов 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны на Донбассе, сообщило в пятницу Минобороны РФ в сводке. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Минобороны также сообщило, что в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области
МО: ВС России за сутки уничтожили украинскую РЛС СТ-68У в Запорожской области