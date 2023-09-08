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Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 08.09.2023 (обновлено: 16:00 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894988671.html
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:14
2023-09-08T16:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения Западной группировки войск &lt;...&gt; при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области&quot;, — добавили в ведомстве.ВСУ потеряли:Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск отразили 12 атак украинской армии в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого в ДНР.Кроме того, в районе Авдеевки уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские бойцы отбили пять атак ВСУ в районе Вербового.Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады украинской армии в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР.ВСУ потеряли:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки "Восток" вместе с авиацией и артиллерией отбили атаку штурмовой группы украинской армии.Противник потерял:Кроме того, в районе Новодонецкого в ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение ВСУ.Потери противника составили:
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Купянском направлении
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

Минобороны: российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения Западной группировки войск <...> при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области", — добавили в ведомстве.

ВСУ потеряли:
  • до 100 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • артиллерийскую систему М777 производства США;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2023Посмотреть

Донецкое направление

Подразделения Южной группировки войск отразили 12 атак украинской армии в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого в ДНР.
Кроме того, в районе Авдеевки уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
  • более 215 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубица Д-20;
  • противотанковое орудие "Рапира";
  • станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD".
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Российские военные снова уничтожили Challenger 2
13:23

Запорожское направление

Российские бойцы отбили пять атак ВСУ в районе Вербового.
Украинская армия потеряла:
  • до 40 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • три автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • орудие FH-70 производства Великобритании;
  • гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30;
  • самоходную артиллерийскую установку "Акация";
  • боевую машину РСЗО "Град";
  • станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD".
Экипаж самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С о борьбе с украинской артиллерией - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы
06:14

Краснолиманское направление

Подразделения группировки "Центр" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады украинской армии в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР.
ВСУ потеряли:
  • до 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
Вчера, 11:54

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки "Восток" вместе с авиацией и артиллерией отбили атаку штурмовой группы украинской армии.
Противник потерял:
  • до 190 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • артиллерийскую систему М777 производства США.
Кроме того, в районе Новодонецкого в ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе
12:36

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение ВСУ.
Потери противника составили:
  • свыше 25 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Алаудинов заявил, что пока не видел Challenger 2 под Артемовском
6 сентября, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреХарьковская область
 
 
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