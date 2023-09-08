https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894988671.html
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 08.09.2023
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:14
2023-09-08T14:14
2023-09-08T16:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделения Западной группировки войск <...> при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области", — добавили в ведомстве.ВСУ потеряли:Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск отразили 12 атак украинской армии в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого в ДНР.Кроме того, в районе Авдеевки уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские бойцы отбили пять атак ВСУ в районе Вербового.Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады украинской армии в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР.ВСУ потеряли:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки "Восток" вместе с авиацией и артиллерией отбили атаку штурмовой группы украинской армии.Противник потерял:Кроме того, в районе Новодонецкого в ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение ВСУ.Потери противника составили:
https://ria.ru/20230908/challenger-1894961328.html
https://ria.ru/20230908/giatsint-s-1894881698.html
https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Купянском направлении
2023-09-08T14:14
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PT0M31S
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
Минобороны: российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения Западной группировки войск <...> при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области", — добавили в ведомстве.
- до 100 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- артиллерийскую систему М777 производства США;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Подразделения Южной группировки войск отразили 12 атак украинской армии в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого в ДНР.
Кроме того, в районе Авдеевки уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили:
- более 215 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- гаубица Д-20;
- противотанковое орудие "Рапира";
- станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD".
Российские военные снова уничтожили Challenger 2
Российские бойцы отбили пять атак ВСУ в районе Вербового.
Украинская армия потеряла:
- до 40 военнослужащих;
- танк;
- две боевые машины пехоты;
- три автомобиля;
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- орудие FH-70 производства Великобритании;
- гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30;
- самоходную артиллерийскую установку "Акация";
- боевую машину РСЗО "Град";
- станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD".
Артиллерия наносит удары по орудиям ВСУ, использующим кассетные боеприпасы
Краснолиманское направление
Подразделения группировки "Центр" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады украинской армии в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР.
- до 60 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа.
ВС России нанесли удар по иностранным наемникам ВСУ в Запорожской области
Бойцы группировки "Восток" вместе с авиацией и артиллерией отбили атаку штурмовой группы украинской армии.
- до 190 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- артиллерийскую систему М777 производства США.
Кроме того, в районе Новодонецкого в ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.
Американское СМИ заявило, что время для "контрнаступа" ВСУ на исходе
На Херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение ВСУ.
Потери противника составили:
- свыше 25 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица "Мста-Б".
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