https://ria.ru/20230908/spetsoperatsiya-1894988671.html

Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 08.09.2023

Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:14

2023-09-08T14:14

2023-09-08T16:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895025269_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c5971aa189cf579f39b5ea87a365bee.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщили в Минобороны."Подразделения Западной группировки войск <...> при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области", — добавили в ведомстве.ВСУ потеряли:Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск отразили 12 атак украинской армии в районах Андреевки, Артемовска, Орехово-Василевки и Веселого в ДНР.Кроме того, в районе Авдеевки уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские бойцы отбили пять атак ВСУ в районе Вербового.Украинская армия потеряла:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" вместе с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады украинской армии в районах Серебрянки и Ямполовки в ДНР.ВСУ потеряли:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки "Восток" вместе с авиацией и артиллерией отбили атаку штурмовой группы украинской армии.Противник потерял:Кроме того, в районе Новодонецкого в ДНР уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ.Херсонское направлениеНа Херсонском направлении российские военные нанесли огневое поражение ВСУ.Потери противника составили:

https://ria.ru/20230908/challenger-1894961328.html

https://ria.ru/20230908/giatsint-s-1894881698.html

https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html

https://ria.ru/20230908/kontrnastup-1894948419.html

https://ria.ru/20230906/challenger-1894480728.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о потерях ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ о потерях ВСУ на Купянском направлении 2023-09-08T14:14 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область