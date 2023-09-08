https://ria.ru/20230908/smolensk-1895013215.html

Путин в субботу проведет совещание по развитию Смоленской области

Путин в субботу проведет совещание по развитию Смоленской области - РИА Новости, 08.09.2023

Путин в субботу проведет совещание по развитию Смоленской области

Президент России Владимир Путин в субботу на совещании по развитию Смоленской области обсудит развитие обрабатывающей промышленности и сохранение культурного... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:12

2023-09-08T15:12

2023-09-08T15:12

смоленская область

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу на совещании по развитию Смоленской области обсудит развитие обрабатывающей промышленности и сохранение культурного наследия, сообщает пресс-служба Кремля. "Девятого сентября в формате видеосвязи глава государства проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. На обсуждение будут вынесены, в числе других, вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры региона, а также сохранения объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230223/puteshestviya-1853241917.html

смоленская область

россия

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Кирилл Волков

смоленская область, россия, владимир путин, политика