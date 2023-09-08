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Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем - РИА Новости, 08.09.2023
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15:28 08.09.2023 (обновлено: 16:18 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/skotch-1895017915.html
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем - РИА Новости, 08.09.2023
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем
Министерство образования Башкирии проводит проверку инцидента в уфимском колледже, где преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента, сообщили... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:28
2023-09-08T16:18
происшествия
уфа
республика башкортостан
россия
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Министерство образования Башкирии проводит проверку инцидента в уфимском колледже, где преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее телеграм-канал Mash Batash опубликовал видео, снятое во время лекции в уфимском колледже. На кадрах женщина-преподаватель обматывает скотчем голову студента. Сообщается, что преподаватель отстранена от работы. В региональном министерстве сообщили, что инцидент произошел в автотранспортном колледже Уфы. "На основании предоставленной информации министерство образования и науки Республики Башкортостан проводит проверку по случившемуся инциденту в Автотранспортном колледже. По результатам проверки будут приниматься соответствующие действия", - пояснили в пресс-службе ведомства.
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происшествия, уфа, республика башкортостан, россия
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем

В Башкирии выяснят, зачем преподаватель колледжа обмотала скотчем голову ученика

© РИА Новости / Геннадий Карпов | Перейти в медиабанкВид на город Уфа
Вид на город Уфа - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Геннадий Карпов
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Министерство образования Башкирии проводит проверку инцидента в уфимском колледже, где преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее телеграм-канал Mash Batash опубликовал видео, снятое во время лекции в уфимском колледже. На кадрах женщина-преподаватель обматывает скотчем голову студента. Сообщается, что преподаватель отстранена от работы.
© Фото : Mash Batash/TelegramВ уфимском колледже преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента
В уфимском колледже преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Mash Batash/Telegram
В уфимском колледже преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента
В региональном министерстве сообщили, что инцидент произошел в автотранспортном колледже Уфы.
«
"На основании предоставленной информации министерство образования и науки Республики Башкортостан проводит проверку по случившемуся инциденту в Автотранспортном колледже. По результатам проверки будут приниматься соответствующие действия", - пояснили в пресс-службе ведомства.
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