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Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем - РИА Новости, 08.09.2023
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем
Министерство образования Башкирии проводит проверку инцидента в уфимском колледже, где преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента, сообщили... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:28
2023-09-08T15:28
2023-09-08T16:18
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УФА, 8 сен – РИА Новости. Министерство образования Башкирии проводит проверку инцидента в уфимском колледже, где преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее телеграм-канал Mash Batash опубликовал видео, снятое во время лекции в уфимском колледже. На кадрах женщина-преподаватель обматывает скотчем голову студента. Сообщается, что преподаватель отстранена от работы. В региональном министерстве сообщили, что инцидент произошел в автотранспортном колледже Уфы. "На основании предоставленной информации министерство образования и науки Республики Башкортостан проводит проверку по случившемуся инциденту в Автотранспортном колледже. По результатам проверки будут приниматься соответствующие действия", - пояснили в пресс-службе ведомства.
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РИА Новости
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происшествия, уфа, республика башкортостан, россия
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем
В Башкирии выяснят, зачем преподаватель колледжа обмотала скотчем голову ученика