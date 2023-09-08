https://ria.ru/20230908/skotch-1895017915.html

Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем

Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем - РИА Новости, 08.09.2023

Преподаватель уфимского колледжа обмотала студента скотчем

Министерство образования Башкирии проводит проверку инцидента в уфимском колледже, где преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента, сообщили... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:28

2023-09-08T15:28

2023-09-08T16:18

происшествия

уфа

республика башкортостан

россия

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УФА, 8 сен – РИА Новости. Министерство образования Башкирии проводит проверку инцидента в уфимском колледже, где преподаватель во время лекции обмотала скотчем голову студента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее телеграм-канал Mash Batash опубликовал видео, снятое во время лекции в уфимском колледже. На кадрах женщина-преподаватель обматывает скотчем голову студента. Сообщается, что преподаватель отстранена от работы. В региональном министерстве сообщили, что инцидент произошел в автотранспортном колледже Уфы. "На основании предоставленной информации министерство образования и науки Республики Башкортостан проводит проверку по случившемуся инциденту в Автотранспортном колледже. По результатам проверки будут приниматься соответствующие действия", - пояснили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20221122/uchitel-1833306432.html

уфа

республика башкортостан

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, уфа, республика башкортостан, россия